Mitre se clasificó a la Copa Argentina de Clubes

Fotos LOGRO. Los chicos aurinegros se destacaron y además del podio, sumaron un par de distinciones individuales.

21/08/2018 -

Un grupo de chicos dejó bien alta la bandera santiaguieña en un certamen nacional.

El conjunto de Mitre Voley obtuvo el tercer puesto y la clasificación a la Copa Argentina de Clubes en el Torneo Regional del NOA en la Categoría S17, rama masculina, disputado en La Rioja el pasado fin de semana.

En la etapa clasificatoria obtuvo el primer puesto de su zona con los siguientes resultados: 3 - 1 vs CEF 5 (La Rioja), 3 - 2 vs Monteros Voley (Tucumán) y 3 - 0 vs Fénix (Salta).

En cuartos de final volvió a enfrentar a los locales de CEF 5 imponiéndose por 3 - 1 mientras que en semis cayó ante el actual campeón Monteros Voley, llevándolo así a definir el tercer y cuarto puesto contra Sociedades Española de Jujuy con victoria 3 - 0 para el conjunto aurinegro.

No sólo el resultado colectivo debe valorarse en esta ocasión, sino también el individual. En esta oportunidad, dos jugadores de Mitre fueron distinguidos con menciones individuales por su excelente rendimiento: Luis Ricatto mejor armador. A su vez, Gonzalo Pereyra mejor bloqueo y mejor jugador del torneo.

El plantel

El plantel completo que apoyó este gran logro y distinciones:

Luis Ricatto, Matías Carabajal, Nicolás Ruberto, Gonzalo Pereyra, Gonzalo Luján, Ignacio Sosa, Esteban Lucena, Facundo Juárez y Sergio Ruiz. Entrenador: Alejandro Ruiz.

De esta manera, los chicos que representaron a la provincia dejaron bien en alto a Santiago del Estero y demostraron el nivel y la competitividad de los clubes locales en este tipo de competiciones nacionales.