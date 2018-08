Prosigue el Torneo de Ascenso

21/08/2018 -

Esta noche desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Ascenso, que organiza la NBA santiagueña con el auspicio de Tarjeta Sol y que fueron suspendidos oportunamente por cuestiones climáticas.

La programación para esta noche es la siguiente: en Villa Mercedes, ISPP vs. Los Halcones; en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Cooperativa La Armonía; en Sportivo Mariano Moreno, San José vs. Vélez de San Ramón; en Patagonia, La Familia vs. Las Estrellas.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa.