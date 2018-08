Cámaras empresarias del NOA elevan documento sobre los problemas de los sectores de la economía

Fotos STAND. Santiago, a través de la Secretaría de Turismo, presentó su stand en la Expo FET Pyme 2018 y fue uno de los más visitados y elogiados.

21/08/2018 -

Durante el fin de semana se desarrolló en Tucumán la Expo FET Pyme 2018 organizado por la Federación Económica de Tucumán (FET) en su 65º aniversario. La oportunidad fue propicia para la concreción de una reunión de Cámaras empresarias del NOA, en la que se analizaron los problemas de los diferentes sectores de la economía y proyectaron ideas con el fin de buscar soluciones que brinden un alivio a la empresas de la región.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la FET Héctor Viñuales; el secretario de Turismo Came, Gregorio Werchow; vicepresidente Came Región NOA, Andrónico Suárez; vicepresidente tercero Came, Ignacio Sadir y directivo de entidades empresarias del NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

En este sentido, se redactó un documento en el que se reflejan las asimetrías que sufren las pequeñas y medianas empresas del NOA, que será elevado a las autoridades nacionales, destacando la grave recesión económica que se vive y que tiende a acentuarse hasta fin de año; la pérdida de la competitividad del sector comercial que sufre el incremento de impuestos y la falta de adhesión a la Ley Pymes en algunas provincias.

La suba de las tarifas en los servicios públicos, la rotura de la cadena de pagos, la pérdida de los puestos de trabajos en la región; así como también la caída del empleo registrado y la competencia desleal, entre otros temas, fueron incluidos en el documento como puntos principales de la grave situación que se atraviesa.

En ese contexto solicitaron a las autoridades competentes que se reduzca la presión tributaria, financiera y la relacionada a los aportes laborales; que se facilite el financiamiento disminuyendo costos por descubierto y venta de cheques; mayores facilidades de acceso a créditos; extender el programa Ahora 12; impulsar el seguro de desempleo; combatir las prácticas de financiamiento usurario; erradicar el comercio ilegal y reforzar el control fronterizo; producir el valor agregado de las materias primas.