Qué hacer ante el ataque del animal

21/08/2018 -

Los expertos sostienen que "cuando un perro está mordiendo, no es conveniente tirar de la víctima para que la suelte; eso no suele ocurrir y, al contrario, no sólo puede producir desgarros a la persona atacada sino también enfurecer más al animal".

Tampoco recomiendan golpear al can con algún objeto contundente en el cuerpo, ya que ello aumentará la agresividad del perro. Sólo es conveniente aplicar un fuerte golpe en la cabeza del perro con la intención de aturdirlo y que suelte su presa.

"También se puede intentar asfixiar al animal tomándolo de la garganta hasta que suelte a la presa. Sucede que los ataques ocurren en un segundo, nos agarran por sorpresa y no estamos preparados para enfrentar una situación tan dramática", añadieron los especialistas consultados.