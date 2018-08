"La gente ya no da más, no llega a fin de mes, el panorama es muy desalentador"

Fotos PRECIOS. La inflación anual proyectada supera el 32% y mes a mes se van corriendo las estimaciones.

21/08/2018 -

El presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor local (Adecse) Javier Alexandro, se refirió al impacto que tiene la suba de precios de diferentes productos que van desde los combustibles hasta los alimentos los últimos meses en los bolsillos del consumidor e indicó que la situación "no da para más".

Alexandro expresó, además, su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo a partir de la corrida cambiaria y manifestó su temor al efecto que pueda ocasionar este escenario de alzas permanentes en los precios, hacia fin de año.

"Todos estos incrementos generalizados que estamos viendo lo que están haciendo es perjudicar fuertemente al presupuesto familiar", indicó el dirigente, al señalar que "de por sí, tenemos una caída importante en el valor de la moneda que perjudica fuertemente. La gente ya no da más, no llega a fin de mes, no hay posibilidad que acceda al crédito y la verdad que el panorama es bastante desalentador", resumió.

Desde su punto de vista y como termómetro de referencia a partir de las denuncias que recibe la institución que preside, advirtió que "la verdad que es muy preocupante la situación. La gente está desesperada, hemos llegado a un punto tal que por un lado el nivel de endeudamiento que tiene la gente y la suba de precios por la corrida cambiaria, ha lacerado el presupuesto familiar".

Puntualizó que "la gente está ahogada y esta suba de precios que el Gobierno nacional no consigue aún frenar, atenta contra la paz social, eso es meterse con la comida de la gente. Sin duda que vamos a superar ampliamente en el año el 34% de inflación, hay que tener en cuenta que diciembre es un mes donde el consumo estaba asegurado pero este año, es preocupante cómo ha caído la actividad económica".

El dirigente, agregó que en este escenario, "la gente sale menos, come menos y su calidad de vida está en declive, tiene cada vez menos acceso a los viajes, al esparcimiento, a la educación, a la indumentaria o al transporte porque toda esta suba de precios que estamos viendo atenta contra la paz social. Hoy no se puede afirmar qué va a suceder en los próximos meses porque hoy la economía la maneja el FMI".

"Ha fracasado la liberación de precios de combustibles"

En cuanto a la suba de combustibles, la segunda en este mes, dijo que "es el noveno o décimo incremento en el año, empezamos con una nafta súper en $24 y hoy está en $34, si se promedian todos los aumentos han sido por lo menos de un 30% anual, con una perspectiva de subir un 40% y con esta modalidad hormiga, de a poco, para que no se sienta de golpe el cimbronazo".

Para el dirigente, esta situación de alzas continuas en el precio de los combustibles, "habla de un rotundo fracaso de la política oficial del Gobierno nacional en materia de combustibles porque la liberación de precios, lo que ha hecho, es aumentar hasta ahora un 31% las naftas y con la proyección de un 42% hasta diciembre".

Devaluación e impacto en el consumo

Un informe de la consultora Ecolatina reveló una preocupante radiografía del consumo privado, tras los últimos saltos cambiarios, de $ 20 a $ 30 en menos de tres meses.

En el primer cuatrimestre del año el consumo privado creció a "buen ritmo", pero, el escenario cambió en el bimestre mayo-junio.

"El salto cambiario aceleró la inflación y provocó desconfianza, lo que frenó bruscamente al consumo. Las expectativas para el segundo semestre con pérdida de ingreso real generará una contracción del consumo privado en la segunda mitad del año",concluyó.