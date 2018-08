Al nuevo amor de Sol Pérez le aparecieron varias novias

21/08/2018 -

"Él es muy celoso. Yo lo quiero... Viene a dormir muy seguido a casa. Por ahora no somos novios. Necesito conocerlo más. Él puede estar con quien quiera y yo con quien quiera. Igual, él no está con nadie. Y yo tampoco". Con estas palabras, la panelista del programa "Los especialistas del show", Sol Pérez, había explicado su situación sentimental con un futbolista, de quien no quiso dar su nombre. No obstante, las pistas que compartió facilitaron la deducción: se trataría de Exequiel Palacios, el jugador de River Plate. Pero ese no es el tema, sino que otras mujeres salieron a confesar que ellas también son novias de Palacios. Y fue Yanina Latorre, la primera que metió la daga en la llaga. "Yo hablé con la novia de Palacios", dijo en el programa de Ángel De Brito, y Sol contestó: "No tiene novia, te lo puedo asegurar. Yo no tengo novio, ni le pido fidelidad a nadie, ni exclusividad. Estoy muy bien y confío con la persona con la que estoy. Yo no di nombres". Yanina insistió: "Tiene novia. Se llama Karen Gramajo, está de novia hace dos años. Es manicura y vive en José León Suárez. Lo conoce hace cuatro años. Su familia está destrozada", dijo.

Más tarde, Andrea Taboada aportó el nombre de otra supuesta novia de Palacios, que arrobó a la propia Sol Pérez con este mensaje: "Te comento que a mi casa viene a dormir seguido y conoce a mi familia". l