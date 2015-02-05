CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Agosto de 2018

Hoy 21:32 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

00.00 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

 

CANAL 4

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

 

PELÍCULAS

CINEMAX

08.55 ENAMORÁNDOME DE MI EX

11.15 AMIGAS INSEPARABLES

13.33 MR. 3000

15.29 EL SECRETO DE ADALINE

17.41 AMIGAS INSEPARABLES

19.52 LA DAMA DE ORO

22.00 PACTO CRIMINAL

 

TCM

08.14 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.19 LA NIÑERA

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.34 OLIVER TWIST

13.59 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.54 BEETHOVEN 2

17.32 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

19.42 EPIDEMIA

22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO

23.53 LA MASACRE DE TEXAS III

 

TNT

06.00 LA TEORÍA DEL TODO

08.00 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

11.01 EL IMPLACABLE

13.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

15.56 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.53 CELULAR

19.36 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

23.51 SOY LEYENDA

 

SPACE

06.36 CUANDO UN EXTRANO LLAMA

08.22 MAR NEGRO

10.38 U-571

12.38 MUNDO ACUÁTICO

15.18 LA GRAN ESTAFA

17.34 LA NUEVA GRAN ESTAFA

20.02 NICO

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.47 CERCANA OBSESIÓN

 

CINECANAL

10.42 LA ERA DE HIELO

12.07 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

13.37 CONQUISTANDO A MI SUEGRO

15.27 MATILDA

17.10 SHREK PARA SIEMPRE

18.45 LOS TRES CHIFLADOS

20.20 REGRESO DEL TODOPODEROSO

22.00 EL GRAN HOTEL BUDAPEST

23.42 RAIN MAN

02.07 LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY

04.05 ATENTADO EN PARÍS

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 THE VOICE

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL MAESTRO LUCHADOR

22.00 AMERICA’S GOT TALENT

02.00 EL MAESTRO LUCHADOR

04.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

 

A DÓNDE IR

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

 

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA INFANTIL “PANAM”.  ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL “POLACO”.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

22/08 16:30 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS) 22/08 21:15

(Cast)

MELAGODON (3D)TERROR,

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY 18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D): COMEDIA (+13

AÑOS) 22/08 19:35 (Cast) 22:20

(Cast)

MEGALODON (2D):

TERROR (13 años)

22/08 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)ANIMACIÓN (ATP)

22/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

22/08 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)

20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)

22/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):POLICIAL (+16

AÑOS) 22/08 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

22/08 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Agosto de 2018

También te puede interesar