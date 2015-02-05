CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Agosto de 2018
Por El Liberal
Hoy 21:32 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
00.00 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
PELÍCULAS
CINEMAX
08.55 ENAMORÁNDOME DE MI EX
11.15 AMIGAS INSEPARABLES
13.33 MR. 3000
15.29 EL SECRETO DE ADALINE
17.41 AMIGAS INSEPARABLES
19.52 LA DAMA DE ORO
22.00 PACTO CRIMINAL
TCM
08.14 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.19 LA NIÑERA
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.34 OLIVER TWIST
13.59 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15.54 BEETHOVEN 2
17.32 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
19.42 EPIDEMIA
22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO
23.53 LA MASACRE DE TEXAS III
TNT
06.00 LA TEORÍA DEL TODO
08.00 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
11.01 EL IMPLACABLE
13.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
15.56 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.53 CELULAR
19.36 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
23.51 SOY LEYENDA
SPACE
06.36 CUANDO UN EXTRANO LLAMA
08.22 MAR NEGRO
10.38 U-571
12.38 MUNDO ACUÁTICO
15.18 LA GRAN ESTAFA
17.34 LA NUEVA GRAN ESTAFA
20.02 NICO
22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
23.47 CERCANA OBSESIÓN
CINECANAL
10.42 LA ERA DE HIELO
12.07 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
13.37 CONQUISTANDO A MI SUEGRO
15.27 MATILDA
17.10 SHREK PARA SIEMPRE
18.45 LOS TRES CHIFLADOS
20.20 REGRESO DEL TODOPODEROSO
22.00 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
23.42 RAIN MAN
02.07 LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY
04.05 ATENTADO EN PARÍS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 THE VOICE
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL MAESTRO LUCHADOR
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
02.00 EL MAESTRO LUCHADOR
04.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA INFANTIL “PANAM”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL “POLACO”.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
22/08 16:30 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS) 22/08 21:15
(Cast)
MELAGODON (3D)TERROR,
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY 18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D): COMEDIA (+13
AÑOS) 22/08 19:35 (Cast) 22:20
(Cast)
MEGALODON (2D):
TERROR (13 años)
22/08 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)ANIMACIÓN (ATP)
22/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
22/08 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)
20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)
22/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):POLICIAL (+16
AÑOS) 22/08 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
22/08 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00