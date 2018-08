Mitre Vóley mostró su nivel

22/08/2018 -

El equipo de Mitre Vóley de la capital santiagueña obtuvo el pasado fin de semana un brillante podio, fue tercero en el Torneo Regional del NOA en la categoría Sub17 en la rama masculina, lo que le dio la clasificación a la Copa Argentina de Clubes.

En la etapa clasificatoria obtuvo el primer puesto de su zona con los siguientes resultados: 3/1 vs. CEF 5 (La Rioja), 3/2 vs. Monteros Vóley (Tucumán) y 3/0 vs. Fénix (Salta). En cuartos de final volvió a enfrentar a los locales de CEF 5 imponiéndose por 3/1 mientras que en semis cayó ante el actual campeón Monteros Voley, llevándolo así a definir el tercer y cuarto puesto contra Sociedades Española de Jujuy con victoria 3/0 para el plantel aurinegro. Dos jugadores de Mitre fueron distinguidos con menciones individuales por su excelente rendimiento. Luis Ricatto fue mejor armador. Gonzalo Pereyra fue distinguido como mejor bloqueo y mejor jugador del torneo.

Equipo

Éste es el plantel completo que alcanzó este gran logro y distinciones: Luis Ricatto, Matías Carabajal, Nicolás Ruberto, Gonzalo Pereyra, Gonzalo Luján, Ignacio Sosa, Esteban Lucena, Facundo Juárez y Sergio Ruiz. DT: Alejandro Ruiz.