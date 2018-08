Arranca la segunda del anual de cestobol

22/08/2018 -

La Federacion Santiagueña de Cestobol programó para hoy, mañana y este sábado la disputa de una nueva fecha del Campeonato Anual 2018, denominado “Pupi” Coronel, de este apasionante deporte en

varios escenarios y categorías El evento reunirá a los mejores equipos de la provincia en las divisiones Mini, Infantiles y Cadetes, quienes irán por una alegría en el certamen de entrecasa.

Programa

A continuación le ofrecemos el programa completo de los encuentros de la disciplina.

Programación de la 2ª fecha Campeonato Anual 2018 “Pupi Coronel”: Hoy en cancha de Defensores del Sud, a las 19, en categoría Mini: Defensores del Sud vs. Mitre y 20, en Cadetes, Defensores del Sud vs. Central Córdoba.

En cancha de Club Judiciales, a las 19 en la categoría Mini: Judiciales vs. Quimsa; 20 en Infantiles: Judiciales vs. Quimsa y 21.15, en Cadetes: Judiciales vs. Quimsa.

También parta hoy en cancha de Defensores del Sud, a las 19 en Mini: Defensores del Sud vs. Mitre; 20, en Sub 17: Defensores del Sud vs. Central Córdoba.

En en Club Judiciales, a las 19, en Mini: Judiciales vs. Quimsa. A las 20 en Infantiles: Judiciales vs. Quimsa; en tanto que a las 21.15 en Sub17: Judiciales vs. Quimsa.