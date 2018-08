Continúa desarrollándose el campeonato formativo

22/08/2018 -

El fin de semana se realizó una nueva jornada del fútbol de inferiores que organiza el Consejo Directivo de la Liga Termense.

Los infantiles completaron la segunda fecha en Manuel Belgrano.

Por su parte las inferiores jugaron la 3ª fecha en la cancha de Herrera El Alto. En Infantiles, Sub 7, Argentino 1, Los Dorados 1 y Belgrano 3, Sebastian Legresti 2. Sub 9, Herrera 2, Sector El Alto 1; Argentino 1, Los Dorados 3 y Belgrano 2, Sebastián Legresti 0. Sub 11, Herrera El Alto 9, Sector El Alto 0; Argentino 1, Los Dorados 7; Belgrano 0, Sebastián Legresti 3. Sub 13, Herrera 2; Sector El Alto 2; Belgrano 2, Sebastián Legresti 1.

Quedó libre San Martín.