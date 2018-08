Evangelio según San Mateo 20,1-16

22/08/2018 -

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.

Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido".

Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: ‘¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?"

Le respondieron: "Nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña". Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros".

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno.

Entonces se pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno". Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos".

Comentario

Al leer este texto es muy fácil que identifiquemos a los pastores con los sacerdotes, con los curas, con los consagrados... pero ¿Y si no fuera así? ¿Y sí yo soy uno de los llamados a guiar a las ovejas? ¿Y si, por casualidad, Dios me está llamando a ser pastor desde mi condición, desde mi trabajo, desde mi círculo de amigos? No olvidemos que todos estamos llamados a ser apóstoles, a predicar la Buena Nueva ¿De qué me sirve conocer la Palabra si no la difundo, si no la comparto?

Sería muy egoísta por nuestra parte tener en nuestra mano las claves de la felicidad y guardárnoslas para nosotros, celosamente, como el avaro que cuenta sus monedas en soledad.

Dios, a través del Profeta Ezequiel, nos describe gráficamente cual debe ser nuestra actitud con quienes nos rodean: de entrega, de compartir lo que ya conocemos, de guías en este mundo tan confuso. Tú, que en este momento estás leyendo estas líneas, que acabas de leer la Palabra, al igual que yo estás llamado a ser testigo de Cristo en la tierra, en la medida de tus posibilidades, con los medios a tu alcance, sin miedo porque Dios está a tu lado para ayudarte.

Hay muchas ovejas deseando ser cuidadas y conducidas por esos caminos y todos los que, de una manera u otra, tenemos la oportunidad de conocer a Dios estamos obligados a llevarlas a su lado.

Seamos buenos pastores ayudando a Dios a llevar su plan a cabo para con el hombre. Es muy sencillo: solo tenemos que compartir lo que llevamos en nuestro corazón.

Iguales ante Dios

Cuántas veces le enmendamos la plana a Dios, cuántas veces, en nuestra pequeñez, pensamos que se ha equivocado con nosotros, que merecemos mucha mejor suerte que éste o aquél.

Y es que no entendemos sus acciones, las vemos con los ojos del mundo. Todos somos semejantes ante Él, da igual cómo y cuándo le hayamos conocido, cuándo nos hayamos unido a su pueblo.

Él es Padre, y para un padre todos los hijos son iguales. Hermosa parábola en labios de Cristo. Siempre que la leo termino sonriendo al comprobar lo equivocado que estoy, por mucho que crea que lo sé todo de Dios, de mi vida, de mis destinos....