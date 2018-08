FÚNEBRES | 22 de agosto de 2018

22/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

Alicia Natividad Díaz de Valdez (Frías)

Elba Edelmira Cejas de Vega

Julia Mabel del Valle Bustamante

Rufino Antenor Juárez (Taboada)

Sepelios Participaciones

ALAGASTINO, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Dido Andrada, su esposa Alicia Serrano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios y a la Virgen por su eterno descanso, elevan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BUSTAMANTE, JULIA MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Sus hijos Armando y Rodrigo sus hermanos Pamela , Pedro , Gabriel, Gisela, Fátima, Walter, hnos politicos tios sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Marta Mercedes Vittar de Anelli, sus sobrinos Rodolfo Daniel Cáceres y flia.; Claudia Cáceres de Corti y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Hoy estás junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento, acompañan a su esposa Rudy y a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Silvia Canllo y Manuel López, Mary y Pilo Jozami, Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su prima Rudi, en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. José Berraondo, Norma Salomón, hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón y flia. participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga, Dra. Rudy Amado, ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Sus hermanas: María Rosa, Toti y Guegui Cejas, sus Hnos. Pol.: Elio y Luis y sobrinos, part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Sus hermanas María Rosa, Nilda M., y Aida Estela Cejas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 340 sala 2 y serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Sus hermanos Elio Juarez y Maria Rosa Cejas, tus sobrinas Profesora Fátima Juarez y Agustina Isa Obeid, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Su hermano político Luis Mario Mendez, sus sobrinos y ahijados Luis Anibal, Analía y Patricia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Su hermana política Norma; sobrinos Victor y Zulema, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Elba. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. El Centro de Jubilados "Lazos de Amistad" participa y acompaña a la amiga y compañera Mery Velez de Cejas.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Grupo de Oración Divina Misericordia, participan y acompañan a nuestras hermanas en Cristo Aida y Toti en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. La comisión directiva del Centro Jubilados "Solidaridad" participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. secretaria Maria Rosa Cejas de Juarez. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Querida Pochi te recordaremos siempre con mucho cariño. Su hermana política Mery, sus sobrinos Marcelo y Daiana Cejas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORRALES, CLIDE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Sus hijos Emilio, Adriana, José Luis, h. pol. Silvia, nietos y bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en Cementerio Jardín del Sol a las11 hs Casa de duelo P.L. Gallo 330 Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORREA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su prima Yoyi Suffloni de Ibarra, participan con inmensa tristeza y profundo dolor el fallecimiento de su hermana del corazón, pidiéndole a Dios les dé a toda la familia paz, consuelo y resignación en estos momentos tan difíciles de soportar. Elevo oraciones en su querida memoria y descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORREA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el reino de los cielos". El grupo de oración Maria Rosa Mistica de la calles Sor Mercedes Guerra, Pje. San Lorenzo y Av. Moreno, participan y acompañan a sus familiares por el fallecimiento de la hermana en Cristo. Ruegan paz, consuelo y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORREA, EMILCIA TRINIDAD (Puchi) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Prof. Martin Acuña y flia, lamentan profundamente y acompañan a su esposo Quito, sus hijos, nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida de la distinguida vecina Emilcia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CORREA, EMILCIA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Descansa en paz querida vecina y amiga, Tus vecinos y amigos de toda la vida. Flia. Ibañez de calle Alsina y Moreno, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. No es posible la alegría del reencuentro, sin sufrir el dolor de la despedida". (Juan René Trossero). Sus primos Norma L. Llarrull, Llamil Vittar, Esther Noemí Llarrull, Dr. Juan Carlos Llarrull, Aida Velardez, Amado Llarrull y Marta Massa y sus familias participan su fallecimiento, rogando a Dios por su descanso eterno.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su prima Nene y sus hijos Oscar, Viviana, Héctor y José Eduardo participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Tus ex compañeros de la Esc. Ejército Argentino Nº 1132, Rita, Ines, Juanita, Mirta, Chabela, Nancy y Sebastián, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su hna. Moni, sobrino Lautaro, cuñado y toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su abuela Marta Frágola, sus tíos Nadina y Enrique; Daniel y Reina; Luis, Sergio; Fernando y Gabi; sus primos Matías, Gonzalo, Nahuel, Julián, Valentino, Milagros, Mía, Victoria y Sami participan con profundo dolor el fallecimiento del hermoso, adorado, inteligente, tesoro. Que tengas un viaje de luz al Paraíso Celestial. Nos vemos allá.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Compañeros de la Esc. Sec. Sor María A. de Paz y Figueroa: Graciela Herrera, María Eugenia Palomo, Julia Sosa, Enrique Anrriquez y Marta Acosta acompañan en este momento de dolor a la Sra. rectora, Prof. Silvia Ibáñez Frágola y elevan una oración en su memoria de su sobrino.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Personal docentes de Formación Profesional de la Esc. Secundaria "Sor María A. de Paz y Figueroa, acompañan a la Sra. rectora, Prof. Silvia Ibáñez Frágola en este momento de dolor y elevan una oración en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Compañeros de la Esc. Secundaria "Sor María A. de Paz y Figueroa, Vivian Lazarte, Alicia Bejarano, Liliana Tapia, Mónica Falcione, Felisa Ledesma, Ángeles Sánchez acompañan a la Sra. rectora, Prof. Silvia Ibáñez Frágola en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. José Villarreal (h), su hijo Matías, Segunda Torres participan con profundo dolor su fallecimiento. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus padres y demás familiares. Dios le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Agustín, Vicky y Orli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Marta Tahin participa el fallecimiento del hijo del querido profesor Humberto y ruego oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Fidelina Abraham de Noir, acompaña con profundo dolor al profesor Humberto Lacour y familia. Que brille para Alan la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, me lleva por verdes praderas y me hace descansar". Alumnas de Gimnasia Pami sede, acompañan en el dolor al profesor Humberto Lacour y ruegan una oración en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. ''Que brille para él la luz que no tiene fin''. Kuky Gómez, participa con dolor del nieto de Estela y sobrina de Cristina Basilio. Ruegan oración en su memoria.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Orlando Contreras y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus deudos.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. El equipo de Conducción, personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Fidelia Nuno de Tahuill y acompañan con afecto a la Prof. Mónica Tahuill, ex docente de la institucion y a su familia en este doloroso momento.

JORGE, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Club de Los Abuelos Ciudad de La Banda, participa con gran dolor el fallecimiento de su socia, amiga y compañera del Taller de Folclore -Suci- y ruega al Señor la reciba en sus brazos y dé consuelo a su familia. Pedimos oraciones a su querida memoria.

JORGE, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Es inevitable sentir un gran dolor ante la pérdida de una persona muy querida. Sabemos que todos venimos con una misión a éste mundo y al parecer ella ya cumplió la suya. Agradezcámosle al Señor por tenerla en sus brazos''. Ignacui Vladimiro Gallardo- Vladi-, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus amigas: Pinta de Coria, Raúl Coria y flia, Chela Coria e hijos Elsa Coria y flia, acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus amigos y vecinos de toda la vida: Lucia Coria de Saldaña, Nieves Saldaña de Alvarado e hijos participan con dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. El taller Libre Expresión Musical de Adultos Mayores, nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Nely Gómez por el fallecimiento de su Sra. madre. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Tu madrecita ahora duerme en los brazos del Señor. Compañera querida recuérdala siempre en cada momento de tu vida. El personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Escuela Nº 446 "Dr. Carlos Coronel, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su socia Nelly Victoria Gómez. Fortaleza a su familia. Ruegan una oracion en su memoria.

VILLALBA, DOMINGA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su hijo Eduardo Javier Rea, su hija política Sonia Vanesa Giménez, y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "Te recordaremos siempre por tu noble amistad". Lindor Peralta y flia. acompañan a familiares y amigos en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas él me hará descansar". Víctor Mariani, sus hijas Zully y Yanina participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Lucho". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Walter Deheza participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ DE VALDEZ, ALICIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da muchos frutos". Su primo hermano y sobrino Regino Valdez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Cementerio Privado.

DÍAZ DE VALDEZ, ALICIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. La Promoción 1968 de la Esc. Normal participa el fallecimiento de la madre de su compañera Mafalda Valdez y acompañan a su flia. en este momento de dolor, rogando cristiana resignación. Frías.

JUÁREZ, RUFINO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su esposa Mirta Guzmán sus hijos Mayra, Rufino, Carmen,Cristian, Gaston, Exequiel, Emiliano, Celene Juares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Taboada. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Palata 162. 4219787.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su prima hermana Inés Casaubón, su esposo Jorge Vittar e hijos: Mauricio, Soledad y Constanza participan con profundo dolor su fallcimiento.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su primo hno. Luis Alberto Melem, su esposa María Eugenia Ruiz e hijos Emanuel y Aldana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Claudia Carrizo y Orlando Areal, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su tía y primos en este difícil momento.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Sus primos hermanos Maria y Renato, sus sobrinos Camilo y Luján participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Toti Alderete y flia., participa el fallecimiento de su amigo, acompaña a su flia. en su dolor. Ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Loreto.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa con profundo dolor su fallecimiento.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Julio Walter Neder y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amiga Oldry y su hija Nicole participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". José F. Mastroiacovo, su esposa Dominga, sus hijos Oldry, Víctor, Fernando y Anghy y sus respectiva familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el Cielo". Maria Luisa de Morales y Maria Elena Morales participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre... Descansa en Paz". Su amigo Hugo del Rosario Morales, Lauri y sus hijas Mara, Mora, Lucrecia y Salma participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "El señor es mi pastor, nada me puede faltar". (Salmo). Dr. Ángel Ramón Bagli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Negro. Ruegan oraciones a su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Sara Mastroiacovo, Cacho Mastroiacovo, Pocho Mastroiacovo y Raúl Mastroiacovo.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Sus vecinos Alcira y Jorge Fiad, sus hijas Eugenia, Agostina y sus respectivas familias acompañan con dolor su fallecimiento. Deseándole a su familia cristiana resignación. Loreto.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Las compañeras de su esposa Liliana; Ines, Cecilia, Adriana y Chabela, participan su fallecimiento y acompañan a Liliana en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Mario César Figueroa (Oro), participa con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Gustavo Nazario, María Luisa Nallar, sus hijos María y Roberto, Federico y Lemi, María del Huerto y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Coty Suarez y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido primo hermano. Va a extrañar mucho su personalidad serena, sincera y afectuosa que lo caracterizaba. Que el Señor de a tu alma la paz eterna y cristiana resignación a tu familia. Ruega eleven oraciones en su querida memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Elita Suárez de Bravo, Raúl Bravo, María del Huerto y Facundo Funes, Romina y Luis Salomón, María Josefina, María del Huerto y Fedra participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Luciano Bolzón, Hilda Sarquician participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oracines en su querida memoria.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz celestial". Sus amigos Roxana y Héctor Mattar, sus hijos Javier, Natalia, Sebastián y José acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. María Laura, sus padres Luis y Rossanna participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Daniela y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CASTAGNA, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/95|. A pesar del tiempo transcurrido que no estás físicamente, vives en cada uno de nosotros. Tu esposa María Rosa López, tus hijos Ramonita, Tato, Maria Rosa y Gustavo, hijos pol. nietos y bisnietos invitan en la parroquia San José del barrio Belgrano a las 20 hs.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse diesiseis años y ocho meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Vivirás por siempre en nuestras memorias y corazones. Tu esposo Manuel Rodríguez, tus hijos Silvina, Claudia, Víctor, José Luis y Amanda, tus hijas políticias, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LUNA, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/11|. Su esposa Emilia Roldán, sus hijos Jaime y Georgina; Sylvia y Eduardo; Ángel y Patricia; Daniel y Mónica, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en el convento Santo Domingo a las 21 hs, con motivo de cumplirse 7 años de su fallecimiento.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Señor, ha terminado su vida terrena y se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna, y a nosotros que le amamos, llénanos de gracia y bendición para continuar en esta vida sin su presencia física; y la alegría de saber que ahora desde el Cielo nos acompañará cada día, la vida no ha sido dada para buscar a Dios. La muerte para encontrarla, la eternidad para poseerlo. Su hijo Aldo F. Chávez (h), hija política Miriam, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTAÑARES, FÉLIX LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Sus hijos Gladys N. Castañares, Ramón A. Castañares, Patricia Castañares y flia, sus hermanos Rosa Castañares e hijos, Andrés Castañares y flia, Tita y Francisca, tu cuñada Teresa Suarez y flia, Monona de Castañares y flia, sobrinos Valeria, Iris Castañares y flia, Diana, Alejandro, María Mercedes, Andrés, Héctor Castañares, Pablo Saavedra y flia invitan a la misa hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol.