Talento y coraje para vencer a la adversidad

Fotos CAMPEONAS. Rocío Iturre, Marta Battán, Ivana Morales, Vanesa Núñez, Mariana Malab, Lourdes Battán y Micaela Ayunta visitaron EL LIBERAL.

22/08/2018 -

Sportivo Colón disfruta del bicampeonato, pero no todo fue color de rosa. El plantel debió superar malos momentos en lo anímico, el poco tiempo disponible para entrenar por cuestiones laborales y familiares y a un rival de enorme jerarquía.

"Chiche" Iturre fue el padre de la criatura y el gran responsable del prestigio que el club ha alcanzado en la rama femenina.

"Quiero dedicarle este campeonato a la gente de Colón, a mi viejo (Juan Carlos Iturre) porque es el que anda en todos los detalles, a Luján (Castaño) y a Vir (Riera), que son dos de los apoyos fundamentales que hemos tenido. A Luján le falleció la mamá que jugaba de nosotros, y Vir (Riera) es un ángel que nos ha acompañado en todos los entrenos y los juegos", comentó el entrenador en visita a la Redacción de EL LIBERAL.

"También quiero agradecerle al señor gobernador (Gerardo Zamora) y a la intendenta (Norma Fuentes) por el apoyo que le están brindando al básquet, tanto masculino como femenino. Ahora nuestro deseo es poder jugar al año el Regional de clubes", agregó entusiasmado.

Luego, sus dirigidas comentaron sus sensaciones por la temporada que pasó.

Vanesa Núñez: "Estoy muy feliz por este título con el club y por todo lo que tuvimos que esforzarnos con mis compañeras para llegar a la final y ganarla. Fueron partidos durísimo, pero los pudimos sacar adelante".

Marta Battán: "Fue una final muy emocionante, porque ha sido palo a palo todo el partido. Soy nueva, pero siempre siento cada camiseta que juego. No me gusta perder y quería que salgamos campeonas como sea. Para mí ha sido una felicidad inmensa".

Lourdes Battán: "Para mí también es un equipo nuevo, en el que me he ensamblado muy bien, tanto con el DT como con mis compañeras. Me encantó la adrenalina de la final. Me tocó entrar en los últimos segundos y he tenido que defender a full. Grité cada gol como el último".

Rocío Iturre: "Ha sido una final buenísima en todo sentido. Al mismo tiempo una final dura, un partido palo a palo. No me afectó el hecho de que eran mis compañeras en la Liga. Estaba enfocada en Colón y en salir campeona".

Micaela Ayunta: "Esta final ha sido distinta de la anterior, por el hecho de que jugamos en nuestra cancha y estaba llena. El club hizo muchas cosas para que lleguemos hasta ahí, su presidente don Tití siempre estuvo en cada detalle. Todas tenemos nuestras ocupaciones, algunas somos mamás y hacemos un sacrificio extra para estar. Salir campeonas en nuestra cancha fue el fruto".

Mariana Malab: "Fue súper emocionante. Viví desde el primer minuto hasta el final con una adrenalina impresionante que pocas veces la he sentido. Veníamos de perder con Quimsa los dos partidos de fase regular y estábamos algo golpeadas. Lo nuestro fue doblemente meritorio por el hecho de trabajar y por los momentos feos que pasamos por dos compañeras".

Ivana Morales: "Sentir el cariño, ver cómo se enloquecían con cada doble, es muy gratificante. Fue muy lindo sentir el cariño de la gente. Y el balance fue positivo, esperando que continuemos por la línea, entrenando, que sigamos juntas porque hemos armado un lindo grupo. Feliz y vamos por el tricampeonato".