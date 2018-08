“Hay que potenciar a los jóvenes”, advirtió el DT

22/08/2018 -

Sobre el paso en al falso en el Mundial de Rusia, Scaloni remarcó que hay que pensar en potenciar a los jugadores jóvenes, "a los que ahora están en el Sub 20, porque el fútbol moderno es vertical y se necesitan jugadores jóvenes y físicamente aptos", algo que no se dio en el equipo que quedó eliminado en octavos de final.

"Estamos convencidos de que la cultura futbolística la tenemos. Estoy convencido de que hay material. Hay que inculcarles a estos chicos que por encima de la selección argentina no hay nada. No hay nada más grande que la camiseta argentina. El que lo entienda estará y el que no lo entienda, al menos con nosotros, no estará".