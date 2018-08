Scaloni y la ausencia de Messi

Fotos ACLARACIÓN. Scaloni aseguró que explicó a Messi el motivo de su ausencia. Además, el DT habló de sus proyectos al frente del seleccionado.

22/08/2018 -

El flamante entrenador interino del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, admitió ayer que mantuvo una charla con Lionel Messi luego de la frustración del Mundial de Rusia 2018, y deslizó que el futuro en la selección del futbolista rosarino, que no estará en los amistosos de septiembre ante Guatemala y Colombia, es poco menos que una incógnita.

Además, en relación a las ausencias en la convocatoria para esos juegos en Estados Unidos de otros referentes como Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Sergio Agüero o Gonzalo Higuaín, indicó que "ningún jugador se bajó" voluntariamente.

"Hablé con Messi, y a partir de esa charla él no está en esta convocatoria. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos, todos sabemos lo que representa y veremos qué pasa en el futuro. En esta convocatoria no va a estar y mas adelante veremos, tenermos más partidos para jugar", sostuvo Scaloni, quien aceptó que "a ningún entrenador del mundo le viene bien que Messi no esté".

"Nadie se bajó"

Scaloni brindó ayer en el predio que la AFA tiene en Ezeiza su primera conferencia como sucesor, en principio temporario, de Jorge Sampaoli, al frente del seleccionado mayor. Allí, aclaró que "ningún jugador se bajo" ni tampoco le dijo "que no quería venir a la selección.

"Todas las decisiones fueron para ver qué podemos aportar para el futuro. Tuve charlas con la mayoría de los jugadores y todos me dieron su disponibilidad. Entendemos que en este momento necesitamos a estos jugadores, porque creemos que tienen un enorme potencial", afirmó el ex ayudante de Sampaoli en el último Mundial.

Scaloni, también menciono sus sensaciones tras ser nombrado como el entrenador del seleccionado.

"Lo tomo con una enorme ilusión. Es momento de tomar conciencia de lo que puede venir a futuro. Tenemos que aportar lo nuestro, ponerle el pecho a esta situación. Y en estos partidos tenemos que aportar la máxima cantidad de jugadores posibles para que el entrenador que venga a futuro pueda elegir. Sería valioso que los que hemos convocado ahora o los que vamos a convocar en un momento se pueda poner la camiseta de la Selección, más allá del resultado".