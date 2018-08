Donatti está cada vez más cerca de reaparecer

Fotos PILAR. Alejandro Donatti es fundamental en el esquema del entrenador Eduardo Coudet.

22/08/2018 -

Racing viene de alegría en alegría. El pasado fin de semana venció a Vélez por la Superliga y ahora tuvo la buena noticia de que el defensor Alejandro Donatti está en francia recuperación de la distensión en el psoas izquierdo por lo que se abren muchas posibilidades de que pueda reaparecer ante River Plate, en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

La lesión, sufrida los días previos al 0-0 de la ida ante el "Millonario" en el Cilindro de Avellaneda, tampoco le permitió al defensor jugar los primeros dos partidos de laSuperliga, el empate 2-2 con Atlético Tucumán y la victoria 2-0 ante Vélez.

Es cierto que Lucas Orban, el reemplazante de Donatti en todos esos encuentros, tuvo actuaciones convincentes y se complementó muy bien con Leonardo Sigali, pero también Eduardo Coudet sabe de la importancia del ex defensor de Tigre y Rosario Central, y por eso le devolvería la titularidad apenas complete su recuperación.

Por lo pronto, Donatti, que el lunes comenzó la semana con trabajos diferenciados, practicó ayer junto al resto del plantel en la cancha auxiliar del Cilindro. Si bien es improbable su presencia en el partido del viernes ante Patronato por la Superliga, el cuerpo técnico lo espera para el desquite ante River.

¿Y Soto?

El "Chacho" Coudet necesita todo su arsenal para afrontar el choque que tendrá ante River, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 29 de agosto, a las 19:30 y en el Monumental. Pero tiene una gran duda: ¿contará con el lateral izquierdo Alexis Soto?.

El defensor sufrió ante River un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El ex Banfield volvió a entrenarse con el plantel luego de su lesión, pero aún no se sabe si llegará en condiciones ante River. El problema está en que no hay suplente.

Eugenio Mena, el otro lateral izquierdo natural con el que cuenta el "Chacho", también se entrenó diferenciado por una paralítica en el cuádriceps derecho que sufrió contra Vélez. El parte médico oficial indica un traumatismo en el vasto interno del miembro inferior derecho, causado por el golpe.

Es probable que el chileno se recupere para el fin de semana, sin embargo el problema está en que no fue anotado para la lista de buena fe de la Libertadores. Mena jugará ante Patronato, pero qué pasará ante River. ¿Será Orban el responsable de correrse al lateral izquierdo?.