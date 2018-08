Ledesma destacó el valor de mantener el arco en cero

Fotos RENDIMIENTO. Jeremías Ledesma transmitió seguridad en la valla.

El arquero de Rosario Central, Jeremías Ledesma, remarcó la importancia de mantener la valla invicta en los primeros partidos del equipo dirigido por el "Patón" Bauza que desde que llegó al club apuntó a establecer un orden defensivo y disminuir los goles en contra.

Ledesma destacó no sólo los dos partidos que el equipo auriazul ganó en la Superliga a Talleres y Banfield, ambos por 1 a 0, sino también el triunfo por 6 a 0 ante Antoniani en Copa Argentina. "Lo más positivo es que mantuvimos el arco en cero, eso me dijo Bauza", expresó para señalar que lo que espera mejorar es "la precisión en la salida con los pies, para que no se vayan pelotas afuera".

"Estamos muy contentos, se nos están dando los resultados y es a lo que apuntamos, tenemos tres victorias en tres partidos y más vale que hay alegría en todos, estamos empezando a agarrar confianza", dijo.