Hidalgo dijo que a Belluschi lo hicieron jugar infiltrado

22/08/2018 -

"La lesión de Belluschi se agravó porque se infiltró y lo hicieron jugar cuando no debía. La culpa es de todos en ese sentido", expresó Fernando Hidalgo, apoderado del mediocampista de San Lorenzo.

El empresario le tiró la pelota a los de Boedo. "Sería más fácil llamar a los médicos de San Lorenzo o a los dirigentes. No soy un facultativo para decir el grado de la lesión de Belluschi", expresó.

Y luego agregó: "Optamos por tener una ayuda extra con el Dr. Batista, pero es un trabajo conjunto que encabeza el cuerpo médico de San Lorenzo".

Belluschi no juega desde el 11 de marzo, cuando fue titular en el clásico ante Huracán. Sobre esa situación, Hidalgo expresó que es "incierta" la fecha de regreso a las canchas del ex Newell’s y River.

Golpe anímico

Hidalgo reveló, además, que el jugador no está en un buen momento anímico. "Fernando no está pasando un buen momento, está poniendo todo para volver lo antes posible", comentó.

"Seguramente algo mal se habrá hecho para que haya tantas dudas sobre la lesión de Belluschi. El principal perjudicado de ésta situación es San Lorenzo", agregó el empresario.

También destacó la buena voluntad del futbolista para ponerse la camiseta azulgrana. "Belluschi demostró más de una vez el compromiso que tiene con el club. Quedó libre hace más de un año y renovó con San Lorenzo", comentó.

Luego, señaló: "Desde el principio desde que hicimos la interconsulta con el Dr. Batista y era un tendón que necesitaba una operación y con su edad era muy riesgosa, se prefirió seguir la terapia".

"Hubo casi un año que no se le pagó e hicimos un montón de cheques adelantados con una inflación del 35%. La relación con los dirigentes es buena, no hay ningún tipo de problema, con Lammens hablé hoy mismo", comentó para dejar en claro que no es su intención generar una polémica.

"Lo que realmente me molesta es que en muchos casos, no salga quien tiene que salir a defender a los jugadores. No se protege en ningún momento la imagen del jugador. Es duro que los hinchas escuchen todos los días que se hable mal de sus ídolos", explicó Hidalgo.

"Si todo el mundo arranca a sospechar de todo, no va a haber más ídolos. No va a ir más a la cancha", opinó convencido acerca de las especulaciones que se realizan en torno a los jugadores más experimentado del fútbol argentino.