Méndez Cedro será el árbitro

Fotos RESPONSABILIDAD. El mercedino Gerardo Méndez Cedro será el juez principal del duelo entre el Ferro y el Gallo, el domingo en el Terrera.

22/08/2018 -

El árbitro Gerardo Méndez Cedro, oriundo de la localidad bonaerense de Mercedes, será el encargado de impartir justicia en el choque del próximo domingo, desde las 16, entre Central Córdoba y Deportivo Morón. En tanto, el tucumano Pedro Argañaraz dirigirá el debut de Mitre en su visita a Platense, el domingo desde las 15.05.

Las otras designaciones de la primera fecha de la B Nacional son:

Sabado: 13.10, Nueva Chicago vs. Ferro (Bruno Bocca); 15.30, Arsenal vs. Gimnasia de Jujuy (Julio Barraza), Villa Dalmine vs. Instituto (Héctor Paletta), Los Andes vs. Independiente Rivadavia (Ramiro López); 16, Agropecuario vs. Santamarina (Sebastián Mastrángelo).

Domingo: 15.30, Olimpo vs. Sarmiento (Pablo Dóvalo). Guillermo Brown vs. Brown (Ariel Suárez); 16.30, Gimnasia de Mendoza vs. Temperley (Luis Lobo Medina).

Lunes: 20, Atlético Rafaela vs. Quilmes (Emanuel Ejarque).

21.05, Almagro vs. Chacarita (Hernán Mastrángelo).