Boca pierde a Izquierdoz por un desgarro

Fotos INCIDENTE. Izquierdoz jugó apenas seis minutos el pasado lunes, cuando Boca perdió el invicto de 617 días como puntero ante Estudiantes de La Plata.

22/08/2018 -

Boca Juniors ya está pensando en su próximo compromiso ante Huracán de Parque Patricios por la tercera fecha de la Superliga y con una baja en su plantel: Carlos Izquierdoz.

¿Que pasó con el defensor? Ayer se confirmó oficialmente que el zaguero central del Xeneize sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda por lo que deberá permanecer inactivo por aproximadamente tres semanas.

Pese a que no podía disputar el 30 de este mes la revancha por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay porque adeuda una fecha de suspensión, el ex futbolista de Atlanta, Lanús y Santos Laguna de México, por quien Boca pagó 7.5 millones de dólares, se perderá juegos importantes por la Superliga.

De esta manera, Izquierdoz no jugará los partidos ante Huracán y Vélez, por las fechas 3 y 4 respectivamente, y recién estaría en condiciones de volver ante Argentinos Juniors, en el quinto capítulo del torneo, luego de la fecha Fifa.

Al salir de realizarse los estudios, Izquierdoz, quien padeció una fractura en el quinto metatarso del pie derecho que sufrió en 2017 en Santos Laguna, lamentó haber sufrido su primera lesión muscular en mucho tiempo.

"Hacía nueve años que no me lesionaba. Tengo una amargura terrible", admitió el futbolista de 29 años, quien descartó que el viaje a Barcelona, para disputar el trofeo Joan Gamper ante el equipo de Lionel Messi, pudiera haber influido en su lesión.

Izquierdoz había contado que no sabía si se trataba de un desgarro: "Nunca me desgarré en mi carrera por lo que no sé qué se siente en ese caso. Hacía nueve años que no me lesionaba. El viaje a Barcelona no tuvo nada que ver. No creo que haya influido. De hecho mis compañeros jugaron sin problemas. Tengo una amargura terrible, pero ahora espero recuperarme lo más rápido posible".

Además, sobre la caída de Boca, opinó: "En el primer tiempo no jugamos de la forma que queríamos. En el segundo tiempo ellos abrieron el partido con un arma que sabíamos que podía lastimarnos, que era la pelota parada. Después, Estudiantes se supo replegar y al final terminaron definiendo el partido. No me gusta poner excusas pero la cancha tampoco se prestaba para jugar. La pelota se frenaba mucho y las características del partido daban para jugar por arriba. Si me decís que Estudiantes nos superó, lo pongo en duda. En el trámite del partido no creo que ellos hayan hecho más que nosotros".