Fotos FIGURA Armani trató de minimizar el hecho de que River no pudo marcar goles en los tres últimos partidos.

22/08/2018 -

River Plate todavía no pudo sumar de a tres en la Superliga y no es un dato menor. El equipo de Marcelo Gallardo sumó dos empates (ante Huracán en el debut y el domingo frente a Belgrano de Córdoba en el Monumental) y hasta ahora no pudo convertir en el arco de enfrente.

"El arco ya se va a abrir y van a venir los goles, hay que seguir trabajando", dijo ayer el arquero Franco Armani, que el sábado quebró el récord de minutos con la valla invicta de Amadeo Carrizo.

Lo dejó en claro ayer, cuando mostró su optimismo en cuanto a las chances de su equipo de romper la racha de tres partidos sin convertir, en el encuentro del sábado a las 20 en el estadio Monumental frente a Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la Superliga.

Después de golear 7-0 a Central Norte de Salta y de vencer 3-1 a Villa Dálmine, ambos partidos por Copa Argentina, el conjunto de Marcelo Gallardo empató sin goles frente a Racing, por la Copa Libertadores, y frente a Huracán y Belgrano.

Por otro lado, Armani volvió a hablar sobre el récord y se mostró "orgulloso por todo el equipo, porque es un trabajo en conjunto", aunque destacó que también "sería importante quedar en la historia consiguiendo la Copa (Libertadores)".

El futbolista nacido en Casilda llegó a los 800 minutos sin recibir goles en el juego ante Belgrano, y superó la marca de 789 minutos que ostentaba el legendario Carrizo.

Además, sobre su citación al seleccionado argentino para los amistosos ante Guatemala yColombia, el mes próximo en Estados Unidos, indicó: "Es otra oportunidad. Hay que dejar de lado el Mundial, el fútbol da revancha muy rápido. Ojalá tenga la oportunidad de jugar en estos amistosos y tratar de aprovecharla".