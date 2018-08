Moreira aclaró que está cómodo en River Plate

Fotos SITUACIÓN El paraguayo Moreira quiere pelear el puesto con el pibe Gonzalo Montiel, hoy el titular elegido por Gallardo.

22/08/2018

Mucho se habló en los últios días sobre la posibilidad que se le había presentado a Jorge Moreira de emigrar al fútbol brasileño. San Pablo era la opción más firme y el que se había mostrado más interesado en llevar al lateral derecho de River Plate.

Finalmente la operación no se hizo por falta de acuerdo en los números y todo volvió a la calma en Núñez.

"Para mí era raro el interés de Sao Paulo, ya que no jugaba hacía meses en River. Le comuniqué a mi representante que si la oferta era real y el club aceptaba, no tenía problema de irme. Pero si el club la rechazaba, yo me quedaba igual y me quedaba tranquilo. Estoy feliz en River y estoy para pelear un puesto", dijo ayer el defensor cuando habló del tema.