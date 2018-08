Increíbles sometimientos salieron a la luz en la declaración de la hija de 14 años

22/08/2018 -

"Mi papi se cansó de abusarnos. A mí mami la violaba; le hacía la pis encima. Por la ventana los espiaba yo".

La adolescente de 14 años, una de las hijas del aberrante sujeto, declaró ayer en los tribunales añatuyenses. Ante la gravedad de los hechos que vivió y tuvo que soportar, fue asistida en Cámara Gesell por la fiscal, Cecilia Rímini, psicólogos y asistentes sociales.

La menor integra una familia numerosa, cuyo jefe falleció la semana pasada, impidiendo con ello a la Justicia llevarlo ante los estrados y acusarlo de graves vejámenes sexuales.

El grupo reside en Vinal Esquina, General Taboada. Está compuesto por diez hijos, cuyas edades mínimas y máximas van entre los 7 y los 22 años.

Hasta el año pasado, residían en Moreno, Buenos Aires, y decidieron radicarse en el interior santiagueño.

"Estaba cansada de las palizas que le daban a mi mami. Nadie la respetaba. Mi papi y mis hermanos, de 22 y 17 años, vivían pegándole; pobrecita. Yo lo único que les pido es que la ayuden a no sufrir más...", habría implorado a los investigadores.

Al referirse a los abusos, la adolescente evitó desnudar los suyos, quizá por pudor, pero sí ofreció detalles sobre el calvario de su madre.

"Ella debía ir a la cama cuando mi papi le llamaba. No se daban cuenta, pero los espiaba por la ventana porque ella gritaba y lloraba porque le pegaba. Cuando se enojaba él, le orinaba encima", habría afirmado.

Con no menos vergüenza ahondó: "Me daba asco porque le ordenaba que tome eso. Encima, la agarraba con el bastón. Como no podía moverse, caminar, le pegaba y abusaba con el palo ese", profundizó la jovencita, provocando inocultable escozor entre los funcionarios, sin distinción de sexo.