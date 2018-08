El dólar empezó la semana en alza y cerró en los $30,55

22/08/2018 -

El dólar arrancó la semana en alza, con un ascenso de $0,12 con lo que cerró en los $30,55, luego de los vaivenes que tuvo la semana pasada, en los que tuvo alzas y bajas promedio de 30 centavos y terminó en $ 30,43, el viernes pasado.

A nivel local, el dólar cotizó a $30,55 en el Banco de la Nacion mientras que al final de la jornada, la moneda cotizó en un promedio de $30,70.

En los bancos de Capital Federal, la moneda norteamericana se movió con diferencias de entre 10 y 20 centavos, mientras que el mayorista alcanzó los $ 29,97. Este mercado es donde operan bancos, grandes empresas y el Banco Central, y cuya cotización termina incidiendo luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas.

En la víspera, en el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 547 millones, más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,26 y $ 31,14 respectivamente con tasas de 31,63% y 34,68% TNA.

En el mercado informal, el blue trepó 30 centavos a $ 30,50. El ‘contado con liqui’, por su parte, subió un centavo a $ 30,06.

El contexto internacional afecta la cotización del peso. El lunes, por ejemplo, el dólar superó los 4 reales en Brasil por primera vez desde febrero de 2016. El salto del tipo de cambio en Brasil refleja el aumento de la percepción del riesgo en el principal sociocomercial de la Argentina de cara las elecciones presidenciales. Evolución

En los últimos seis meses, entre marzo y agosto, la pérdida de reservas fue de unos U$S 26.000 millones, compensados parcialmente por el préstamo FMI, que desembolsó unos U$S 15.000 millones el 22 de junio, y préstamo de U$S 2.000 millones del Banco de Basilea (BIS) en mayo. Desde que llegaron los dólares del Fondo las reservas cedieron unos U$S 9.000 millones.