Piden interpelar a ministro de Uruguay por viajes de Ernesto Clarens

22/08/2018 -

El senador uruguayo del opositor Partido Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad, Javier García, pidió que se convoque al ministro del Interior de ese país, Eduardo Bonomi, para que explique por qué ni inteligencia ni Migraciones advirtieron los viajes del financista Ernesto Clarens.

"Es una persona que viene 164 veces a Uruguay y nadie lo advierte. A nadie le llama la atención en un país donde se sabe cada paso que da cada uruguayo, pero esto no llama la atención. Acá pasaron dos cosas: o les llamó la atención, lo advirtieron, pero las autoridades miraron para el costado, o no existe control. Creo que es la primera hipótesis", dijo el senador García. Agregó que es "llamativo que no haya existido ninguna alerta" sobre los viajes de Clarens.

Este financista fue señalado por empresarios de la construcción como responsable de una maniobra para mover u$s 200 millones fuera de Argentina y por el valijero Leonardo Fariña como el responsable del blanqueo de coimas desde 2003.