Allanamientos: CFK accedió, pero sin un "show mediático"

Fotos ENFRENTAMIENTO. Cristina insistió en que el juez tiene una "cruzada persecutoria" contra ella.

22/08/2018 -

La senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner accedió a que se realicen los allanamientos que solicitó el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de la corrupción. Como se recordará, esta investigación la tiene imputada como jefa de una asociación ilícita y ya fue indagada.

A 19 días del pedido del juez, la legisladora aceptó los procedimientos a los domicilios y le pidió al Senado a través de una carta, que autorice al magistrado a ingresar a sus propiedades.

Sin embargo, puso condicionamientos entre los cuales se encuentra el que no se realice un "show mediático" para lo cual señaló, no quiere que quede registro fotográfico o de video. Para eso, la expresidenta exigió explícitamente que en los procedimientos no haya cámaras de televisión ni fotográficas para evitar "la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación" contra ella.

Los allanamientos sirven como medida de prueba que la Justicia considera importante para corroborar testimonios de imputados y testigos.

La líder de Unidad Ciudadana (UC) insistió también que el juez tiene una "cruzada persecutoria" contra ella, pero, aún así, quiere que el Senado autorice la medida para poner fin al "show montado" alrededor de los allanamientos, sostuvo.

Condiciones

La exmandataria puso una serie de condicionamientos para que se realicen los allanamientos:

1. "Que las medidas que se lleven adelante sean sólo para cautelar prueba relacionada con el objeto de esta investigación y no para obtener imágenes o filmaciones sobre el interior de mis viviendas y de los objetos que forman parte de ellas".

2. "Que estén presentes mis abogados, al efecto de garantizar mi defensa y el control de legalidad de los mismos".

3. "Que esté presente un senador o senadora, designados por mí, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo".

4. "Que si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal".

5. "Y que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielorrasos de durlock. Debo aclarar que en mis viviendas se empleó esta forma de construcción, especialmente en mi casa de El Calafate".

Con la autorización del Senado, Bonadio podría avanzar con la investigación realizando operativos en la residencia personal de la senadora en el barrio de la Recoleta, en su casa de Río Gallegos, en su lugar de "descanso" en El Calafate y en su despacho en el Congreso.