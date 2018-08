Madonna bendijo la carrera de Maluma

22/08/2018 -

Madonna estuvo presente en la entrega de premios de los MTV Awards y llamó la atención por varias razones. Primero, porque lució toda una colección de joyas bereberes que aparentemente compró en el viaje por su 60º cumpleaños celebrado en Marrakech la semana pasada; y segundo porque en el intercambio de saludos con sus colegas, encontró a Maluma y le dio su bendición, según lo comentó el colombiano en las redes sociales.

La ídola estadounidense le habría pronosticado un excelente porvenir en su carrera artística, que no para de crecer en solitario o en duetos con Shakira.

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you’re such an inspiration @madonna (Te amo reina, tú eres una gran inspiración)", dice la fotografía que la estrella de reguetón subió junto a Madonna en su cuenta de Instagram.

Y en la fotografía que compartió el colombiano con sus seguidores, se ve en primer plano a Madonna con sus brazos en los hombros de Maluma.

Además de intercambiar palabras con la "Reina del Pop", el colombiano le estrechó la mano a otra estrella internacional: Lenny Kravitz (54), que también fue parte de la ceremonia de los MTV.

Si bien el encuentro de Maluma con Madonna y Kravitz se cerró con una reverencia hecha con las manos por parte de Malumna, una vez que se alejó de las estrellas el colombiano habría pronunciado con efusividad una frase que se viralizó a través de un video: "Chao, papá hijo de puta", lo que desconcertó a sus fans.

Mientras tanto, Madonna siguió siendo la estrella de la noche vestida, de la cabeza a los pies, con collares superpuestos de monedas antiguas, fíbulas, diademas, pulseras, una capa negra y babuchas, todo ello adquirido en los famosos zocos de Marrakech, según se encargó de mostrar en Instagram. Nada quedó librado al azar. La cabeza de Madonna imitaba a la de una novia bereber: con el pelo recogido en trenzas rubias y una gruesa diadema hecha con piedras naranjas entremezcladas con piezas de plata puntiagudas, de la que colgaban abalorios, cruces y pequeñas monedas.