Primer Congreso Provincial e Internacional en Criminalística y Ciencias Forenses

Fotos El acto se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Fórum.

En la mañana de hoy se dio por iniciado el I° Congreso Provincial e Internacional en Criminalística y Ciencias Forenses, el cual se va a desarrollar hasta este viernes.

En la oportunidad disertarán expertos de México, España y Perú.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

El acto fue presidido por el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Marcelo Barbur; el secretario de Seguridad, Comisario General ® David Pato; fiscales, jueces, autoridades de gobierno y de la Policía de la Provincia.

En la oportunidad, el jefe de Policía, comisario general Raúl Montiel; acompañado por el subjefe de Policía, comisario general Jesús Sánchez; director general de Policía Científica, comisario general César Osvaldo Navarrete e integrantes de la Plana Mayor Policial, dieron la bienvenida a los especialistas invitados a este acto de lanzamiento, entre ellos, el presidente de la Asociación de Graduados en Criminalística de la República Argentina, Licenciado Raúl Enrique Zajaczkowski.

En su mensaje, Montiel hizo hincapié en la importancia de recibir conocimientos específicos para convertirse en multiplicadores, cuando arriben a sus lugares de origen transmitan lo afianzado. Agregó que la Policía de la Provincia de Santiago del Estero se prepara, día a día, para dar un servicio de excelencia a la sociedad.

A su turno el Lic. Zajaczkowski mencionó: “Este evento colmó nuestras expectativas. Les traigo el agradecimiento de las asociaciones que presido, Asociación de Graduados en Criminalística y como integrante del Centro de Derecho y Antropología, a la Secretaria de Seguridad, la Jefatura de Policía y la Dirección General de Policía Científica. Gracias por haber confiado en nosotros”.

Para finalizar expresó: “Este congreso proporcionará elementos para trabajar y conocimientos para aportar a la justicia. Trabajaremos sobre dos pilares, la entrega de elementos que sirva para despertar interés en los profesionales para encaminar nuevos estudios. Y, la interacción de los que asisten, a través de conversaciones donde pueden saber dónde se ubican donde están parados en materia de investigación. Con el fin de ser una institución que regule y dé los parámetros para todo tipo de pericia”.

Por su parte y para dar un cierre al lanzamiento oficial, habló el secretario de Seguridad, comisario general ® David Pato, efectuó un reconocimiento a los organizadores del congreso como la Dirección General de Policía Científica, a través del apoyo de la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad.

Dijo estar muy satisfecho por ver que esto pase en la Policía de Santiago del Estero y la evolución de la institución con el apoyo del gobierno de la provincia.

Se mostró agradecido a los disertantes, por acudir al llamado. Les dio la bienvenida y también a la cantidad de cursantes "ávidos de conocimientos".

A la vez, destacó que no se puede avanzar sin el conocimiento y la experiencia. “La dinámica social cambia actualmente y no se puede permitir no estar a la altura de las circunstancias. Confiando y apostando en el desarrollo y en el conocimiento científico”, sostuvo.