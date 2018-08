La Unse se sumó al paro, reclamo y movilización por el recorte salarial

Hoy 16:36 -

Tras declararse el estado de la alerta la pasada semana, este miércoles autoridades, decanos, docentes, no docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, llevaron a cabo distintas actividades que culminaron durante el mediodía con un abrazo simbólico en rechazo al recorte presupuestario del Gobierno nacional y en reclamo a un salario justo.

Entre las actividades mencionadas, estuvieron el espacio de una radio abierta y clases públicas en las que se trató esta problemática y se escuchó la opinión de los presentes.

Al respecto de la situación que atraviesa la educación, el actual rector de la universidad, Ing. Héctor Paz, dijo: "Es un día especial para la Unse y para las universidades de todo el país. Estamos defendiendo una universidad pública, gratuita e inclusiva. Una universidad que ha significado una fuente de oportunidades para la provincia, con más de 12 mil egresados", contó minutos antes de comenzar el abrazo simbólico.

"Queremos que esto se traslade a toda nuestra sociedad. Estamos en estado de alerta por la situación en todo el sistema universitario del país y en especial aquí", contó Paz.

Por otra parte, expresó: "No solo nos solidarizamos con los trabajadores docentes y no docentes de la universidad sino también nos ponemos a la par de la lucha por salarios dignos. Queremos que la universidad no solamente permanezca, sino que crezca. Porque no es sólo un bien público para Santiago, sino un derecho para todos".

Con respecto a lo estrictamente presupuestario, Paz dijo: "Nos aprobaron un presupuesto el año pasado con una expectativa inflacionaria distinta a la de hoy. Con la devaluación y la inflación que hay, no va a alcanzar. Queremos un presupuesto que permita crecer", concluyó.

Por su parte Sánchez Cantero, Secretario General de Adunse, dijo: "Vamos a ver cómo toma este reclamo el Gobierno nacional. Lo cierto es que en Santiago se ha visibilizado un problema, y hemos estado todos juntos, representantes de docentes de la universidad y la provincia y sus respectivos gremios, así como trabajadores fuera de la Unse que quisieron participar de nuestro reclamo".

Pasos a seguir

Autoridades expresaron que se propuso para el viernes un plenario para acordar un plan de acción conjunta.

El 30 de agosto próximo, se llevará a cabo la marcha federal y buscarán sumarse desde Santiago o bien llevar a cabo una marcha local que se definiría en los días venideros.