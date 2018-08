Viral: Un robot caminando por la calle es furor en las redes

-

El video de un robot fue sensación en las redes sociales después de publicarse en Twitter, en el se puede ver al "humanoide" caminando fluidamente por una calle con una máscara blanca puesta. El tweet fue publicado por el mentalista británico Derren Brown, quien lo publicó con el texto “todos vamos a morir”

La publicación resultó aterrador para muchos usuarios. No sólo por su presencia sino también por sus predicciones.

Según la información oficial sobre este novedoso robot, se trata de una animación de última generación que es generada por un ordenador. Su diseño se hizo con gráficos 3D y se mueve por un motor del videojuego Unity, que permite tener una tecnología de captura de movimiento.

Maxim Sullivan, su creador, explicó que tomó el video de fondo “con mi teléfono”. Luego, colocó el personaje en posproducción. “Estaba practicando una configuración de iluminación HDRI, y se volvió viral. El robot es un elemento gratuito para descargar del motor de videojuegos Unity”, agregó.

Respecto de Derren Brown, la persona encargada de viralizar el video, se puede señalar que ocupa un lugar de privilegio en el mundo de los mentalistas. Autor del libro de magia conocido como “Absolut Magic”, tiene una visión particular sobre cada tema que toca a la vez que sus shows, perfectamente estructurados y rozan la perfección.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, la figura del humanoide fue visto por más de ocho millones de usuarios, los que realizaron los más variados comentarios y se preocuparon por saber qué había de real en todo lo que estaban viendo.

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k