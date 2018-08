CFK: "Voy a ser la primera senadora allanada"

Notas Relacionadas

20:15

La expresidenta Cristina Kirchner se defendió de las acusaciones y argumentó que será la primera senadora en la historia en ser allanada. Y aseguró que estamos ante un "grave problema político". "¿Ustedes creen que la patria contratista y que la cartelización de la obra pública comenzó en mayo de 2003?", preguntó indignada.

Con respecto a la investigación, apuntó contra la gran cantidad de imputados colaboradores. "¿Creen que los arrepentidos están diciendo la verdad?", cuestionó. Y aseguró que la Justicia se está utilizando como "un instrumento de persecución política".

Durante su intervención, Cristina también se refirió al juez Bonadio. "Es un títere, un instrumento", señaló. Es que según la expresidenta esto se trata de un modelo regional que también salpicó a Brasil. "A Lula lo metieron preso porque ganaba las elecciones, ¿les suena?".

La exjefa de Estado aseguró que "estas persecuciones le pasan a los que creen en algo" y que ella no se arrepiente de nada de lo que hizo. "En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente para convencer o persuadir de que lo que estábamos haciendo había mejorado la vida de millones argentinos y la posición de la Argentina", enfatizó.