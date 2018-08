De terror: “Por favor, denunciame o te voy a terminar matando”

Notas Relacionadas

En San Telmo, una mujer denunció a su pareja por violencia de género. Si bien la relación lleva algún tiempo se volvió violenta hace poco menos de un mes y mientras ella vive con el miedo él se ríe de sus lesiones.

La primera vez el teléfono del individuo no paraba de sonar durante la madrugada. Cuando ella notó que se trataba de una mujer, él le pegó una trompada en la cara, la tiró del cabello y luego la molió a patadas en el piso.

El siguiente ataque fue en presencia de la hija de la mujer. “Discutimos, me agarró, y me tiró contra unas maderas. Yo quedé tirada ahí. Entonces la hija fue y le empezó a decir que era un enfermo, que no podía hacer eso”.

La mujer asegura que siempre lo justificó porque “estaba enamorada” y que le echaba la culpa de su actitud violenta al excesivo consumo de alcohol y cocaína. Él siempre pedía perdón y ella accedía a continuar la relación.

En el último ataque, él la tomó del cuello y le pegó piñas hasta dejarle negro el ojo izquierdo. Como si esto fuera poco, le gritó llorando: “Por favor, denunciame porque estoy enfermo y te voy a terminar matando”.

La mujer hizo la correspondiente denuncia y hay una orden de restricción en contra del individuo, sin embargo, trabajan en el Registro Nacional de las Personas y se ven a diario. “Me ve con las marcas de los golpes y se me ríe, como si todo esto fuese divertido”, cerró.