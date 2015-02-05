CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Agosto de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

Hoy 21:11 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.55 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD (ESTRENO)

20.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FUTBOL

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.24 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.46 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

08.52 NORM Y LOS INVENCIBLES

10.35 CACHORROS AL RESCATE

12.16 EL JUEGO DE ENDER

14.20 CON HONORES

16.15 JUGANDO POR AMOR

18.12 NORM Y LOS INVENCIBLES

19.56 EL JUEGO DE ENDER

22.00 EL BARCO FANTASMA

23.44 CRIATURAS DE LA NOCHE

TCM

08.37 LA NIÑERA

09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.42 LA NIÑERA

11.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.22 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

14.16 BEETHOVEN 2

15.54 CASPER

17.46 SUPERMAN 2. DONNER CUT

20.06 TANGO Y CASH

22.00 EPIDEMIA

TNT

06.23 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA

CAJA DE MIDAS

08.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

10.37 EL ÚLTIMO SAMURAI

13.32 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.30 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

17.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

20.06 SOY LEYENDA

22.00 RIESGO TOTAL

00.01 LA TEORÍA DEL TODO

SPACE

06.00 U-571

07.58 MUNDO ACUÁTICO

10.33 GUARDIANES DE ALTA MAR

13.19 EL SANTO

15.32 NICO

17.30 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.36 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22.00 CERCANA OBSESIÓN

23.53 HOSTEL

CINECANAL

10.47 PADRE SOLTERO

12.35 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

14.35 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

16.27 EL PROFESOR CHIFLADO 2

18.17 CHICAS PESADAS

20.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA

22.00 EDDIE EL ÁGUILA

23.52 PANDORUM. TERROR EN EL ESPACIO

01.45 THE BELKO EXPERIMENT

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.30 BLACK-ISH

10.00 AMERICA’S GOT TALENT

14.00 QUARTER FINAL 1

16.00 QUARTER FINAL 2

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE

DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA

DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,

SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA

INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE

SE EXTENDERÁ HASTA EL 1

DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN

DE ‘EL POLACO’.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,

DÚO COPLANACU. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/08 - 24/08 16:30 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

23/08 - 18:40 (Cast) 21:30 (Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/08 - 24/08 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

23/08 - 29/08 - 18:00 (Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

23/08 - 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/08 - 24/08 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

23/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

23/08 - 24/08 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA

OSCURIDAD (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

23/08 - 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

23/08 - 24/08 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

23/08 - 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)

22:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30

 
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