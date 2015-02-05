CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Agosto de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
Hoy 21:11 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.55 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD (ESTRENO)
20.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FUTBOL
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.24 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.46 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
08.52 NORM Y LOS INVENCIBLES
10.35 CACHORROS AL RESCATE
12.16 EL JUEGO DE ENDER
14.20 CON HONORES
16.15 JUGANDO POR AMOR
18.12 NORM Y LOS INVENCIBLES
19.56 EL JUEGO DE ENDER
22.00 EL BARCO FANTASMA
23.44 CRIATURAS DE LA NOCHE
TCM
08.37 LA NIÑERA
09.02 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.42 LA NIÑERA
11.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.22 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
14.16 BEETHOVEN 2
15.54 CASPER
17.46 SUPERMAN 2. DONNER CUT
20.06 TANGO Y CASH
22.00 EPIDEMIA
TNT
06.23 EL AVENTURERO. LA MALDICIÓN DE LA
CAJA DE MIDAS
08.14 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
10.37 EL ÚLTIMO SAMURAI
13.32 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.30 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
17.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
20.06 SOY LEYENDA
22.00 RIESGO TOTAL
00.01 LA TEORÍA DEL TODO
SPACE
06.00 U-571
07.58 MUNDO ACUÁTICO
10.33 GUARDIANES DE ALTA MAR
13.19 EL SANTO
15.32 NICO
17.30 EL APRENDIZ DE BRUJO
19.36 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22.00 CERCANA OBSESIÓN
23.53 HOSTEL
CINECANAL
10.47 PADRE SOLTERO
12.35 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
14.35 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
16.27 EL PROFESOR CHIFLADO 2
18.17 CHICAS PESADAS
20.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA
TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA
22.00 EDDIE EL ÁGUILA
23.52 PANDORUM. TERROR EN EL ESPACIO
01.45 THE BELKO EXPERIMENT
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.30 BLACK-ISH
10.00 AMERICA’S GOT TALENT
14.00 QUARTER FINAL 1
16.00 QUARTER FINAL 2
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE
DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA
DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,
SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA
INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE
SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN
DE ‘EL POLACO’.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,
DÚO COPLANACU. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/08 - 24/08 16:30 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
23/08 - 18:40 (Cast) 21:30 (Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/08 - 24/08 16:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
23/08 - 29/08 - 18:00 (Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
23/08 - 19:50 (Cast) 22:15 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/08 - 24/08 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
23/08 - 20:15 (Cast) 22:40 (Subt)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
23/08 - 24/08 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA
OSCURIDAD (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
23/08 - 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
23/08 - 24/08 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
23/08 - 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)
22:40 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30