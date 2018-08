FÚNEBRES | 23 de agosto de 2018

-

FALLECIMIENTOS

- Adolfo Napoleón Auat

- Luis Alberto Navarrete

- Cándido Benito Carabajal

- Domingo Caro (La Banda)

- Ramón Donato Luna

- Hugo Reinaldo Arce

- Darío Pereyra (Dpto. Figueroa)

- Ida Esther Martinengo (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALCAIDE, DOMINGO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. La Agrupacion Bandeña de Jub. y Pens. Nac. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida profesora de Teido Patricia y ruegan una oración en su memoria.

ARCE, HUGO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hijas Silvia, Chiqui, Oscar, Marcia, nietos Romina, Melina, José, Lourdes, M. Victoria, amparo participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio Los Flores, casa duelo Solís (e) 1049. Serv. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su esposa Teresa Borquez, sus hijos: Mercedes, Ana y Martín, hijos pol. y nietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de La Cañada. Casa de duelo. Pedro L.Gallo 340 (S.V) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Compañero de vida, tu recuerdo permanecerá inalterable en mi corazón. Fuiste un esposo, padre y abuelo dedicado y amoroso. Te amaré eternamente. Su esposa Teresa Borquez participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Te amaremos siempre y tu recuerdo permanecerá con nosotros". Su hijo Martín Auat, nuera Valeria Videla y nieto Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Cañada Dpto. Figueroa.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papito de mi alma, siempre estará presente en mí cada uno de tus consejos y ejemplos de vida. Te amaré eternamente. Acompañame siempre,. Su adorada hija Mercedes participa con gran dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Tus valores y ejemplo intachables jamás serán olvidados. Serás nuestra guía siempre. Su hijo Martín Auat, hija política Valeria Videla y tu amado nieto Lautaro participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papito de mi corazón estarás presente en cada momento de mi vida, siendo mi guía. Su hija Anita Auat, hijo político Emanuel Krupick participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hermanos Alejandro Federico, Jorge Antonio, Miguel Ángel y Olga Noemí Auat participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de La Cañada. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hermanos políticos Julio César Borquez y José Manuel Borquez y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan en este momento de profundo dolor a su esposa Teresa del Valle Borquez e hijos. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Cañada Dpto. Figueroa.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su primo hermano Pilin Auat, su esposa Nori Cheeín, sus hijos Cecilia y Fernando Auat Cheein, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su prima política Maria Ibáñez, Julio y Gabriel Solario, Mimí Torres de Fernandez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su tía María Teresa Navarro Vda. de Elías y sus hijos Alberto Alejandro, Rafael Alejandro y Maria Laura Elías con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". José Manuel Borquez, Aide Delia Micol, Cristian Borquez Micol, su esposa Rita Silva Torres y su hijo Maximo Borquez Micol; Haydeé Borquez Micol y Daniel Abdala, participan su fallecimieno y acompañan a su familia en este doloroso momento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. La comunidad educativa del colegio secundario Arcadio Suárez de La Cañada (Figueroa) participa con profundo dolor el fallecimiento del ex director de la escuela primaria de la localidad, ex comisionado municipal de la localidad y mentor e impulsor del proyecto y creación de la institución de nivel secundario. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en tan difícil momento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Carlos Miranda, Mercedes López y sus hijos Daniela, Marcia, Silvia y Carlos (h) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento, especialmente a los entrañables amigos Pocho y Chueco. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta". Ricki Cazzaniga Filippa acompaña a sus queridas amigas Mercedes y Anita y a toda su familia.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Eleuterio Iagatti, su esposa Norma N. Suárez, su hijo Gustavo Enrique participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tito y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Mario F. Iagatti, su esposa Cecilia, sus hijos Mario N. y Francisco A. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tito y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Alfredo R. Iagatti, su esposa Graciela, sus hijas Marinelly y Antonella participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tito y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. María del Carmen Carpintero participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos, en especial a Mercedes, con gran afecto. Ruega pronta resignación para ellos.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Personal directivo, personal docente y de maestranza de la Escuela Nº 28 "Domingo F. Sarmiento" participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de su excompañera Teresa Borquez de Auat. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Mario Guillermo Ledesma, su esposa Olga Adriana Sarquiz, sus hijas Ma. Carolina, Ma. Cecilia, Ma. Carla, Ma. Catalina, Ma. Camila, hijos políticos Matias Noriega y Cristián Nediani, sus nietos: Lisandro G., Ma. Emilia Noriega y Felipe A. Nediani, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Las Autoridades Mercedarias; Jose Luis Mercado, Padre Manuel Car , Tercera Orden y Comunidad Mercedarias, despiden con profundo dolor, pesar y entrañable afecto a Tito Auat, Cófrade Terciario , Elevando al altísimo por el descanso de su alma y acompañan con los mismos sentimientos a sus familiares, comunicando que el novenario comienza hoy en la iglesia La Merced a las 20.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Isabel Lindow, sus hijos Rafael, Rodolfo Anguio, Maria Isabel Anguio, Maria Graciela Anguio, lamentan profundamente la partida del dilecto amigo Tito y acompañan a su flia, en tan aciagos momentos. Ruegan para ellos una pronta y cristiana resignación.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Alberto Salido Pérez y Sara Rentería, acompañan a su amiga Mercedes y su flia., por esta pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su consuegra Susana Videla y Jorge Paullier, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Pepe Zani, Pancho Lira y flia, Gustavo Salomón, Nora Villarroya, Marcelo Reinoso, Agustina Borquez, Emilia Bonardi, Claudia Pianezzola, Lorena Zorrilla, Soledad Ovejero, Tamara Bianchi, Luciano Bertolini y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Mercedes. Ruegan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Compañeros de su hija Anita; Raúl, Roxana, Carlos, Carolina I., Caro P., Caro L., Juan, Reina, Romi, Q., Naty, Franco, Laura, Ana, María B., Walter, Jose, Nacho, Paco, Claudia, Vani, Andrea, Meli. Norma, Romi B., Matias J., Aldo, Claudio, Nahir, Seba, Sole, Ale y Marta, participan su fallecimiento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Nora Villarroya y Gustavo Salomón participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mercedes. Ruegan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Daniel Manzur y flia., lamentan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Tito Auat, Rogamos resignación para su querida flia.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Emilia Bonardi y familia acompañan en este dificil momento a toda la familia de su amiga Mercedes. Ruegan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Alejandro Manzur, Carolina Abraham y Lauti, lamentan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga y tía Mechu. Ruegan resignación ante tan irreparable pérdida.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Anita Elías y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo Tito y acompañan a Tere y flia., en tan difícil momento. Que Dios los acompañe con paz y resignación.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Los compañeros de Banco Santander Rio de su hija Mercedes, participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de su querido padre. Elevan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Dirección del Centro Experimental Nº 1 del Centenario, personal docente, de maestranza y asociación Cooperadora, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Tito querido que inesperada tu partida al paraíso". Tutty Moreno y flia., acompañan a Tere, sus hijos y nieto en este doloroso momento. Ruegan que la Virgen de la Merced les consuele en este triste momento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos y vecinos Rosa Ruiz y flia., Zulema Ruzo y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Rosa Estela, Raúl Ibarra, Rafael Díaz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Luis F. Salomón, Nancy T. Luna e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo de la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. José Zani y sus hijos José Augusto, Josefina y Alejandra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. La noticia de tu inesperado fallecimiento me causó un profundo dolor. Nos encontramos en la misa del domingo pasado disfrutando el encuentro de tu flia., y la mía, ese abrazo fraterno que nos dimos todos en el Templo bajo la mirada añora de nuestro Señor preludiaba sin duda tu adiós definitiva de esta vida terrena. Hoy lo medito y me cuesta comprender pero esos son los designios de Dios. Vos que siempre asistías a venerar a nuestra Madre del Consuelo no dudo que ella envolviéndote en su Manto, te conducirá a los brazos de su hijo Jesús donde gozaras de la paz eterna. Y brillara para ti la luz que no tiene fin. Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos Mario, Mónica y Ricardo acompañan a su esposa hijos y hermanos en estos dolorosos momentos elevando oraciones por su descanso eterno.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Silvia Elías, José Valentín Lecuona e hijos Pablo, Luciana y Augusto participan con dolor el fallecimiento del querido primo Tito y elevan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Señor ya está ante Ti, recibelo en tu reino". Jorge Elías, Mercedes Avila e hijos Alejandro y Maximiliano participan con profundo dolor el fallecimiento de Tito y que brille para el la luz que no tiene fin.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ''Señor hoy recibes a tu hijo en tu Reino Celestial, haz brillar para él la luz que no tiene fin''. La comisión directiva del Sindicato de Docente Independientes de Santiago del Estero - SIDISE-, participan con profundo dolor del fallecimiento del cuñado del Sr. Secretario de Asuntos Laborales José M. Borquez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ''Señor hoy recibes a tu hijo en tu Reino Celestial, haz brillar para él la luz que no tiene fin''. Sus amigos Prof. Mario Daniel Atterbury, Prof, Susana Salvatierra, Prof, Pablo Capua, Prof. José María Torres, participan con profundo dolor del fallecimiento del cuñado del Sr. José Borquez y acompañan a sus familiares en este difícill momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Marisol y Carolina Martín Siragusa, Javier Mattar acompañan a sus hijas Mercedes y Ana por el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Marisol Martín Siragusa y María Guillerma Luna Maldonado acompañan a su amiga Mercedes por el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Dr. Jorge Drube, su esposa Teresa de Drube y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria, acompañando a su familia en tan dificil momento.

CÁCERES, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Jorge Llado, su esposa Nora Auad y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar su más sentido pésame a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, CÁNDIDO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su hijo político José Baigorri, sus nietos Paola, Julieta, Yvana, Jose, Brenda, Ysaias, bisnietos Fiorella, Rodrigo, Alejandro y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio La Piedad Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CEJAS DE VEGA, ELBA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Amiga y vecinas de sus hermanas Guegui y Toty: Angélica, Sara y María Eugenia Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, EMILCIA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Mauro Ybáñez, Ercilia Ovejero y sus hijos Marisú y Mauri Ybáñez participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra apreciada amiga y vecina acompañando a su esposo, hijos y hermanos en este triste momento.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Emma Cisneros de Hoyos y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, abraza con sincero afecto a sus hermanos y demás fliares. Ruegan al Señor le conceda un lugar de descanso de luz y de paz a la querida Mirtha y cristiana resignación a sus seres queridos.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Tus compadres Jovita y Ramón, tu ahijado Ramón y tus sobrinas del corazón Marcela, Morita y Daniela te despiden con el caiño de siempre y con mucho dolor. Rogamos a nuestro Padre Dios te reciba en sus brazos y a Noni, tu querido Lautaro y demás familiares conceda cristiana resignación.

FIGUEROA, MIRTHA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Tu sencillez, humildad y espiritu de lucha quedará en nuestros corazones. Su amiga y compañera del colegio Secundario Esther Hallak e hijos acompañan en el dolor a su apreciada familia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Paz.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Lic. Pura Terribile de Ugozzoli y flia, participan con profundo dolor la partida a la casa celestial de Alan. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con la oración a sus queridos padres.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Prof. Eliana Messad y los integrantes del Coro del Club de los Abuelos participan y acompañan a su papá Humberto con profundo dolor ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La Comision Directiva de la Agrupacion Bandeña de Jub. y Pens. Nac. participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido profesor Humberto y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida.

LUNA, RAMÓN DONATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hijos Viviana, Rosa, David, Luna Adriana, Rocio, Carolina, Cintia su esposa Nancy nietos y bisnietos sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 419787.

NAVARRETE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su esposa Sara Roldán sus hijos Victor, Gustavo, Marcelo, Marta y José, hija política Romina Campos y su nieta Daina sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Parque de la Paz Cob. Obra Social Municipal. Serv. Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

NAVARRETE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus queridos vecinos y amigos que nunca te olvidarán Zulema y Benjamin Burgos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, CONSTANTINO (q.ep.d.) Falleció el 22/8/18|. Dirección del Centro experimental Nº 1 del Centenario, personal docente y de maestranza y asociación cooperadora, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/16|. Hoy el cielo está de fiesta. Mi ángel hoy estarías cumpliendo tus 68 años. Hoy te hubiese gustado estar festejando junto a toda tu familia y amigos. Desde que te fuiste esa mañana, nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones. Sabemos que no te veremos más, pero siempre estás presente en cada recuerdo. Nos reconforta saber que allá donde estás guías nuestros pasos. Te amamos y te extrañamos mucho. Tu esposa Ramona, tus hijos Dany, Victor, Cristian, Cecilia, Valeria, Pamela, tu mamá Antonia, tus hemanas Pochi, Neni y Ari, tu hermano Moty y nietos. Te recuerdan con mucho amor.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mio, nunca te dejaremos en el pasado, como podríamos olvidarte si aún sentimos tu amor. Ro, tu ausencia es solo física porque de nuestros corazones jamás te has ido, te extrañamos siempre. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu tía Elva, familiares, amigos y vecinos, nos reuniremos hoy en tu gruta a las 16 hs. para recordar 6 años y 8 meses de tu partida al Reino Celestial. Que brille para para vos la luz que no tiene fin.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse diez meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Su pariente de Buenos Aires, Isidro Bronstein, lo recuerda con cariño en el primer aniversario de su fallecimiento, y ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su esposa Lila, sus hijos Juan Domingo, su hija política Viviana, sus nietos Benjamin y Prisila y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cemanterio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTINENGO DE BRANDÁN, IDA ESTHER (q.e.p.d. Falleció el 21/08/18. Sus hijos Zulma, Mónica, Pochi, Gring, Héctor, Pablo y Rolando; sus hijos políticos, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Rogamos una oración en su memoria por su eterno descanso. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''.

MARTINENGO, IDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Sus hijos Héctor, Mónica, Grin, Roly, Zulma Greta, Pablo, h. pol. nietos, bisnietos, primos, demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cemnet. Jardin del Sol. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros SA .ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARTINENGO DE BRANDÁN, IDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. ''Señor, recíbela entre tus brazos, ya está ante tí, dale el descanso eterno''. Vivirás siempre presente en nuestros corazones. Su hermano político René, tu amiga Gladis y Sobrinos René, Clyde, Karina y Lorena, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTINENGO DE BRANDÁN, IDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/18|. Querida tía Vivy: tu partida nos dejó una gran tristeza. Fuiste un ejemplo de mujer: Luchadora, cariñosa y buena. Hoy el Señor te abrió las puertas del cielo para recibirte en sus brazos, descansa en paz. Sus sobrinos Karina Brandán, Gustavo Milena y Casiel. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Mami, pasan los días y tu ausencia duele. Siempre a nuestro lado como fiel custodia nos acompañaste en cada momento de nuestras vidas, guiándonos y ayudándonos cuando la vida fue la nuestra también. Tu fortaleza nuestro ejemplo a seguir. Te amamos por siempre. Tus hijos Riky y Mony hijo político Hugo Rocha, nietos Hernán, Sofia, Federico y Delfina, Hnos., y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al recordarse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PROSERPIO, VALERIO ALDO (Nino) (q.e.p.d) Falleció el 23/8/09|. Siempre te recordaremos y estarás en nuestra memoria. Tu hijo Aldo, hija política Fabiola, sus nietos Aldana, Eliana y los Melli Aldito y Julieta, invitan a la misa al cumplir 9 años de su fallecimiento, que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". María Elena Rojas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BONET, VENANCIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Sus hijas Natalia y Julieta e hijo político César Isaac particpan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio San Agustín. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

BONET, VENANCIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Comisión directiva de la Sociedad Rural Zonal de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo productor. Elevan oraciones en su memoria y acompañan la familia en este momento de tristeza. Frías.

BONET, VENANCIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Bruno Senki y Bruno César y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ DE VALDEZ, ALICIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Su sobrina Regina A Valdez de Espeche y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

LÓPEZ GARCÍA, ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del tío de la docente Marcela López Salto. Choya.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su tía Margarita del Valle Navarrete de Bravo, sus hijos Silvina Bravo y Luis Alvarez, sus nietos Ignacio y Bautista participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación de sus familiares.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Marcela y Dr. Marcelo Hoyos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones para que el Señor le conceda un lugar de descanso, de luz y de paz y a su querida flia,. cristiana resignación.

MELEM, HUGO ROLANDO DEL VALLE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PEREYRA, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Su esposa Narciza, sus hijos Héctor, Marta, Rubén, Oscar, Luis, Fabio, Rosa h. pol. nietos, demás fliares. part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio local a las 11 hs. Casa duelo Vaca Huañuna Dto. Figueroa. Serv. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALDERETE DE SÁNCHEZ , MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/98|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloría eterna de Dios". Sus hijos, hijos políticos, sobrinos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para recordar el 20º aniversario de su partida al Reino de Dios. Las Termas.