Peres y su bronca: "En el registro figuraba que podía jugar"

Fotos EXPRESIÓN. El presidente del Santos dio sus explicaciones.

23/08/2018 -

El presidente del Santos, José Carlos Peres, aseguró que el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez ‘podía jugar’ ante Independiente, por Copa Libertadores, porque no estaba suspendido, según lo que habían consultado los dirigentes brasileños.

‘En el registro figuraba que Carlos Sánchez tenía cero partidos para cumplir. Decía que desde marzo no tenía sanciones por cumplir. Teníamos la información que Sánchez podía jugar’, sostuvo el titular del club por Radio Continental.

Y continuó: ‘Independiente denunció a Conmebol una vez terminado el partido, y no avisó. Eso no es Fair Play, no fue una actitud deportiva. Santos no tiene ese tipo de actitudes, el fútbol se tienen que definir en el campo’.

Peres informó que todavía recibió ninguna notificación de parte de Conmebol sobre este tema y que espera una definición sobre Sánchez, quien fue titular en el empate 0-0 con Independiente, por la ida de los octavos de la Libertadores.

De confirmarse la mala inclusión del jugador uruguayo, la Conmebol le dará ganado el partido de ida 3- 0 a Independiente, con un panorama alentador hacia la clasificación a cuartos, pese a que aún resta jugarse la revancha el martes próximo en tierras brasileñas.