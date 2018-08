La novena fecha se iniciará mañana

23/08/2018 -

Mañana se disputará la última fecha de la primera fase del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña, en donde estarán en juego los dos boletos a semifinales que entrega la Zona B y que se disputan Independiente de Beltrán, Güemes y Sportivo Fernández.

Por la Zona A no habrá mucho en juego ya que Vélez de San Ramón y Sarmiento ya están en la próxima fase.

La misma se iniciará mañana desde las 16 con los juego entre Vélez de San Ramón y Estudiantes y Sarmiento ante Mitre.

El domingo se jugarán los duelos entre Independiente de Beltrán vs. Central Argentino; Güemes vs. Instituto Santiago; Comercio vs. Sportivo Fernández; Villa Unión vs. Banfield; Defensores vs. Unión (B).

El miércoles tendrá su cierre con Central Córdoba y Agua y Energía. Independiente (B) y Unión Santiago empataron por esta fechal