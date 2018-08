Se realizará un nuevo acto de opción de cargos en Modalidades Educativas

Fotos SEDE. El acto se realizará en la Especial Nº 240 ubicada en Uruguay Nº 110 del barrio América del Sur.

23/08/2018 -

El Consejo General de Educación a través de la Dirección General de Modalidades Educativas, informa a los inscriptos y clasificados en los listados ordinario y extraordinario 2018, que el martes 28, a partir de las 8, en el local de la Escuela Especial Nº 240 ubicada en Uruguay Nº 110 del barrio América del Sur, se realizará un acto de opción de cargos.

Se cubrirán los cargos de maestro de grupo, reeducador de Música, reeducador de Informática, fonoaudiólogo, psicopedagogo, kinesiólogo, reeducador de Actividades Prácticas y psicólogo de la Modalidad Educación Especial, con listados elaborados por la Junta de Nivel Primario y Modalidades Educativas.

Los docentes interesados podrán consultar el detalle de los cargos ofrecidos y los requisitos a través del link: http: //sicobce.meducacionsantiago.gob.ar/sicobce/loms/

Citaciones

Mesa de entradas de la Dirección General de Nivel Primario cita a las personas e instituciones que se mencionan, a notificarse del estado de sus trámites y las resoluciones recaídas en cada caso.

