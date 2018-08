"Si hubieran reducido el gasto, no habrían tenido que recurrir al FMI"

23/08/2018 -

El economista Alberto Benegas Lynch (h) disertará hoy a las 19 en el auditorio Juan Felipe Ibarra en la presentación de su libro La Posverdad Socialista, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, pero antes, habló con EL LIBERAL sobre la situación de la economía y el acuerdo del Gobierno con el FMI.

Señaló que ‘si el Gobierno actual no hubiera desperdiciado dos años y pico largos no estaríamos en la situación de haber tenido que recurrir al FMI que es una institución que se financia coactivamente con los recursos de los contribuyentes de distintos países’. Puntualizó en este sentido que ‘si hubieran reducido el gasto público, no hubieran tenido que recurrir al FMI si bien es cierto que es un gobierno muy distinto desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de su corrección en distintos procedimientos al anterior, creo que eso no es ni remotamente suficiente para eliminar o disminuir los problemas’.

Añadió que ‘lo que han hecho con el Banco Central, comprometiéndose a tener una inflación menor al 32% un tipo de cambio de flotación libre pero después intervinieron y luego resulta que no es 32%, son marchas y contramarchas que no van a la raíz del problema’. Agregó que ‘el presidente Macri tuvo un mal comienzo. Nunca es tarde para revertir o corregirse, pero cuando se habla de déficit fiscal hay que hablar de déficit total, no del primario y la deuda ha crecido exponencialmente para financiar este Estado elefantiásico que tenemos’. En cuanto a la situación actual de recesión, indicó que ‘discrepo con la definición de tormenta del Gobierno. Creo que es una consecuencia de políticas equivocadas y comparto lo dicho por el economista José Luis Espert en cuanto a que esto es kirchnerismo con buenos modales y creo que eso no es suficiente’. Puntualizó que ‘hay que tomar medidas de fondo respecto al gasto público, mientras eso no se haga, la situación va a empeorar’.

Para el economista, cómo evolucionará la economía en los meses venideros, ‘depende de lo que hagan. Si siguen con la misma tendencia de no ir al fondo de los problemas, se agudizará. Pero puede revertirse si comprenden que el Estado cada vez que habla de una política estatal es porque la está financiando el vecino’.

Destacó que ‘lo único que produce suba de salarios en términos reales es el aumento de la inversión, que no se va a producir mientras haya una situación inestable que ni siquiera los propios gobernantes pueden decir. A esta altura no comprendo cuando el presidente Macri dice hay que reafirmar el rumbo porque no sé cuál es el rumbo’.