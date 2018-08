Producción de acero se expandió un 12%

-

La producción de acero crudo ascendió en julio a 463.800 toneladas, significó sendos incrementos de 12,2% respecto de junio y 16,3% en comparación con un año antes.

Semejante ritmo de reactivación no fue generalizado, sino que se focalizó en el segmento de los no planos, por la reactivación de las exportaciones, en particular en el cotejo interanual.

Respecto del mes anterior, sobresalió la tonificación de la demanda interna del sector automotriz.

La suma de la elaboración de productos planos y no planos terminados en caliente subió 7,5% en comparación con el mes previo y bajó 7,3% frente a la de julio 2017, indicó la Cámara del Acero.