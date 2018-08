"Queremos que ninguna familia viva en precariedad"

Fotos IMPULSO. "Vamos a seguir trabajando porque queda mucho por hacer en la localidad de Choya", resaltó el ministro Niccolai tras habilitar las viviendas.

23/08/2018 -

En la localidad de Choya se entregaron 17 viviendas sociales, dando continuidad al programa implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, comisionado municipal de Choya, Pedro Haro y presidente de la HCD, Dr. Carlos Silva Neder.

El acto de entrega se llevó a cabo en la vivienda de Mayra Infante, quien expresó su alegría por esta hermosa vivienda. "Muchas gracias a todos. Me cumplieron un sueño", señaló.

Respaldo

El comisionado municipal, Pedro Haro, felicitó a "las familias que pueden cumplir el sueño de poder tener su techo. Como les digo siempre, a veces con un poco de paciencia y comprensión podemos llegar y lo vamos a lograr. A los que les falta, pensar que voy a seguir luchando para llegar a cada uno de ellos y a los que la han recibido, que la disfruten y que junto a la familia valoren este esfuerzo del gobierno de la provincia", resaltó.

El Dr. Carlos Silva Neder agradeció la invitación para compartir "tan importantes noticias para muchas familias, y pedir que cuiden la vivienda que en definitiva les viene a dar seguridad a cada uno de ustedes".

Para finalizar, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, reconoció que fue "un gran gusto estar acompañando la alegría de 17 familias y por supuesto con el compromiso de seguir trabajando por lo que aún falta".

Señaló que "la decisión del gobierno es que no quede ninguna vivienda rancho y no quede ninguna familia viviendo en condiciones de precariedad, que no queden personas hacinadas. Ese es nuestro compromiso, en eso estamos trabajando". Luego expresó; "Vamos a seguir trabajando porque queda mucho por hacer y por supuesto ojalá que pronto estemos de nuevo en Choya inaugurando nuevas viviendas y acompañando a otras familias".