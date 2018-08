"Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable"

Fotos CONVICCIÓN. "No me arrepiento de nada de lo que hice", manifestó.

La ex presidenta Cristina Kirchner emitió un duro discurso por 45 minutos, en la parte final del debate. Arremetió contra la gestión del Gobierno, los arrepentidos en la causa de los cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Hasta los miembros del peronismo que tienen aspiraciones políticas de cara al 2019 merecieron sus dardos, entre ellos Pichetto que le contestó.

"No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina", sostuvo reivindicando sus dos gobiernos.

"Tampoco puedo ignorar que en todo esto también hay intenso fuego amigo. Y estoy segura de que si mañana me parte un rayo y solo quedan esparcidas mis cenizas, seguro que muchos no llegarían con el voto popular a ser presidentes", dijo. Estamos en la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco. El primo de Ángelo Calcaterra y el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿De verdad creen que esto empezó en 2003?", cargó contra Macri.