César Taborda: "No me siento titular"

Fotos NO SE RELAJA. Taborda le pone mucha intensidad a cada entrenamiento porque sabe que la competencia por el arco con Cavallotti es exigente.

23/08/2018 -

Fue el arquero titular en los partidos de Copa Argentina, siendo clave en los penales ante Vélez. En los amistosos, también el arco de Central Córdoba lo custodió César Taborda, salvo en los últimos dos (ante Sarmiento de Chaco y Unión Santiago) en los que se repartieron un tiempo cada uno con Maximiliano Cavallotti.

Más allá de eso, el entrenador Gustavo Coleoni le ratificaría la titularidad a Taborda, algo que se develará en la práctica de fútbol de hoy a la mañana. Pero César es cauto y aún no se siente titular.

"En los partidos de Copa me ha tocado atajar a mí, pero lo va a decidir el técnico. No me siento titular hasta el día del partido, de la charla previa, donde el técnico dice si voy a atajar o no. Y más ahora que está Maxi en un muy buen nivel y tenemos que rendir examen en cada entrenamiento", dijo el golero en diálogo con EL LIBERAL.

"En estos dos meses que estamos compartiendo plantel con Maxi, me demostró que es una excelente persona. Más allá de quien ataje, siempre está de buen humor, con ganas de competir y eso es buenísimo para los dos. Nos llevamos muy bien y estamos haciendo un buen equipo de arqueros junto con Caballieri, la Anguila López y Leal", agregó con respecto a la relación que mantiene con Cavallotti.

Para un arquero, es más difícil la competencia, porque las oportunidades se acotan: "Un jugador de campo puede jugar en dos o tres puestos, pero en el arco eso no pasa. Ataja uno y el otro tiene que esperar su momento. Por eso al que le toque ser titular tiene que cuidarlo al máximo y no desaprovechar ninguna oportunidad que el técnico nos puede llegar a dar".

Ansiedad

El Ferro recibirá el domingo a las 16 a Deportivo Morón y no solamente la gente está ansiosa por el debut en la B Nacional. "Estamos manejando la ansiedad del debut, de jugar de local el primer partido, de seguir demostrando lo que venimos haciendo por Copa Argentina y seguir con esta racha, aprovechando el envión", contó Taborda.

Y a la hora de hablar del rival, su compañero Javier Rossi, ex del Gallo, es fuente de consulta permanente.

"Estuvimos hablando con el Bicho que conoce mucho. Tiene información fresquita de sus ex compañeros", dijo con una sonrisa cómplice.

César confía en ver un Terrera repleto el domingo. "Estoy seguro que la gente va a concurrir. La dirigencia hizo una campaña de socios y dio muy buenos resultados. Sentimos que la gente nos acompaña más todavía y debemos agradecerles por como nos acompañó el torneo pasado y estos dos partidos de Copa Argentina", comentó.

"No es para nada fácil viajar hasta Buenos Aires y Santa Fe, teniendo más concurrencia que los equipos de Buenos Aires siendo que ellos estaban más cerca. Por eso no tengo dudas que el domingo va a estar llena la cancha", agregó.

Por último, dejó en claro la confianza que tiene en este grupo. "Sabemos que no es nada fácil un ascenso a la Superliga, pero nos tenemos fe y mucha confianza por lo que hemos demostrado hasta ahora en tan poco tiempo de trabajo. Nosotros somos los primeros ilusionados, mucho no nos gusta hablar porque no queremos ilusionar a la gente, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Nos tenemos fe, la dirigencia está haciendo las cosas muy bien, la gente acompaña, nosotros nos estamos esforzando al máximo. No es para nada fácil pero nos tenemos fe de que podemos estar entre los dos primeros del torneo. El camino es largo y dificilísimo, pero nos tenemos fe porque hay un grupo excelente de personas y de jugadores", finalizó.