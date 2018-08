La Unse tuvo un amplio respaldo en la marcha por el recorte de fondos

Fotos JORNADA. Hoy desde las 15, habrá una actividad de clase abierta en el patio central de la Unse y se continuará diagramando el plan de reclamos.

23/08/2018 -

Tras declararse el estado de alerta en la Unse, los integrantes de la comunidad educativa, llevaron a cabo distintas actividades que culminaron con un abrazo simbólico a esta casa de estudios superiores, todo ello en rechazo al recorte presupuestario del Gobierno nacional y en reclamo a una recomposición salarial al sector docente.

El rector de la Unse, Héctor Paz, señaló que para la Unse y todas las universidades públicas del país "fue un día especial, porque estamos defendiendo una universidad pública, gratuita e inclusiva. Una universidad que ha significado una fuente de oportunidades para la provincia, con más de 12 mil egresados", contó, al reconocer la amplia participación social que tuvo el abrazo simbólico a la Unse.

Situación actual

Paz dijo que la universidad pública de Santiago "se encuentra en estado de alerta por la situación en todo el sistema universitario del país y en especial aquí", contó.

Por otra parte, atento al reclamo de recomposición salarial que solicitan los gremios de Adunse y Apunse, expresó: "No solo nos solidarizamos con los trabajadores docentes y no docentes de la universidad sino también nos ponemos a la par de la lucha por salarios dignos. Queremos que la universidad no solamente permanezca, sino que crezca. Porque no es sólo un bien público para Santiago, sino un derecho para todos".

Delicado presupuesto

Con respecto a lo estrictamente presupuestario y la delicada situación que atraviesan las arcas de la Unse, el Ing. Héctor Paz resaltó: "Nos aprobaron un presupuesto el año pasado con una expectativa inflacionaria distinta a la que hoy tenemos en el país. Con la devaluación y la inflación que hay, no va a alcanzar. Queremos un presupuesto que permita crecer".

Hasta mañana, continuarán las jornadas de reclamo en la Unse, con distintas actividades compartidas por alumnos, docentes y demás.