Tres empresarios se sumaron a la lista de los "arrepentidos"

Fotos IMPUTADOS. Luis Lossi (izq.) y Patricio Gerbi, junto con Cecilia Sztemberg afirmaron que pagaron coimas "bajo presión".

23/08/2018 -

Se agranda la lista de empresarios que se sumaron a los imputados colaboradores en la causa por los cuadernos de las coimas que investiga la corrupción en torno a la obra pública durante el kirchnerismo. Ante el fiscal Carlos Stornelli, tres empresarios de la obra pública vial firmaron el acuerdo de colaboración. Los nuevos imputados son Luis Lossi (Luis Lossi SA), Patricio Gerbi (Coarco SA) y Cecilia Sztemberg (Equimac). Todos fueron nombrados por Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción como integrantes del "club de la obra pública" que pagaban al gobierno kirchnerista entre un 10 a un 20% del total de los montos de obras adjudicados en concepto de coimas. Aunque no corroboraron los dichos de Wagner, aseguraron que hicieron "pagos bajo presión".

Cecilio Szemberg se convirtió en la primera mujer arrepentida en la causa que investiga una asociación ilícita donde se movieron más de 200 millones de dólares en sobornos que el gobierno kirchnerista, según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, recaudaba de las empresas contratistas del Estado.

En esta compleja investigación, hay 38 imputados y 16 detenidos, y los empresarios que buscaron acogerse al régimen del imputado colaborador al igual que otros ejecutivos y exfuncionarios- están acusados de ser partícipes necesarios de la asociación ilícita "comandada por Néstor y Cristina Kirchner".

En la causa de los cuadernos de la corrupción se determinó que los recaudadores (exfuncionarios del gobierno kirchnerista) de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron al menos 35 millones dólares "en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015".

Los nuevos empresarios que buscan convertirse en "arrepentidos", fueron mencionados en su declaración como imputado colaborador, por Carlos Wagner dueño de Esuco SA y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Son tres compañías mencionadas en un listado de once firmas que señaló Wagner como parte del "club de la obra pública": son las que arreglaban cómo presentarse a cada licitación y después acordaban con los funcionarios del desaparecido Ministerio de Planificación Federal los montos a pagar en concepto de coimas.

Las tres empresas constructoras se adjudicaron obras viales mayoritariamente. En el caso de Lossi SA trabajó incluso en UTE con Roggio, firma de Aldo Roggio otro de los empresarios que admitió haber pagado sobornos al gobierno anterior para obtener contratos.

En su extensa declaración, el ex titular de la Cámara de la Construcción contó: "En 2004 De Vido me llamó a su despacho y me dijo que por orden del presidente la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos". Ante la "llamada a una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador de la licitación, uno de los lugares era Venezuela 736, piso 3 donde funcionaba la Cámara de empresas viales".

Fue entonces que Wagner mencionó más empresas como integrantes del "club de la obra pública": Lossi, Chediak, Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone, Anselmo Biancalani, Perales Aguiar.

Los tres nuevos imputados no aceptaron su participación en el modo en que lo planteó Wagner, pero admitieron "haber realizado pagos" al gobierno kirchnerista bajo presión.