Tras una larga lucha contra el cáncer, murió el actor que personificaba a Robbie Rotten en "Lazy Town"

23/08/2018 -

Miles de niños y también adultos fueron testigos de sus desventuras en el programa infantil "Lazy Town", adonde el actor islandés Stefán Karl Stefánsson, quien le daba vida a "Robbie Rotten" quedaba siempre a mitad de camino con sus maldades. Ser villano no le resultaba fácil, y el público se reía.

Ahora la noticia es triste. A los 43 años falleció tras dos años de intensa lucha contra un "agresivo cáncer biliar". La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz Steinunn Olina Thorsteinsdottir a través de un mensaje de Facebook: "Por deseo de Stefan no habrá funeral. Sus restos se dispersarán en secreto en un océano distante", escribió.

Stefánsson tenía tres hijas y un hijo, y su familia agradeció el apoyo recibido en los últimos años.

"Es insoportable para nosotros decirles a nuestros hijos que su padre no será un anciano y que el tiempo que tenemos es escaso. Sabemos que el tiempo es más preciado que nunca, y hemos decidido disfrutar de él, mientras tengamos la oportunidad", había dicho Steinunn Olina apenas se conoció la enfermedad por la que atravesaba su marido.

El artista se puso en la piel del malvado Robbie Rotten entre 2004 y 2014. Ya en 2016, Stefán Stefánsson fue diagnosticado con cáncer y sus compañeros del ciclo infantil abrieron una página para recaudar dinero para colaborar con su tratamiento oncológico y llegaron a juntar 170.000 dólares.

El actor había agradecido a sus fans a través de Instagram: "Desde el fondo de mi corazón les agradezco por el respaldo que me dan. Ustedes me dan esperanza y todos me movilizan".