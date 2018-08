La echaron de la escuela de bomberos por ser lesbiana

Hoy 18:29 -

Una joven de 22 años, que estaba a punto de terminar el curso e ingresar a un cuartel de bomberos, denunció en sus redes sociales haber sido discriminada por la institución, del que también es miembro su padre y que renunció ante la injusta situación que vivió su hija.

Se trata de Carla, quien es guardavidas y amante del mar. Le quedaban sólo dos semanas para terminar el curso para formar parte del cuartel de bomberos de Derqui, donde su papá presta servicio hace casi 15 años.

Sin embargo, las autoridades del cuartel le informaron que no podía continuar con el curso. "Me dijeron que habían visto una foto mía armando un cigarrillo y dedujeron que era de marihuana, por lo que me acusaron de drogadicta", contó.

"Yo fumo cigarrillos armados. Me dijeron que esa foto era con un porro y hasta ya habían hablado con mis padres diciéndoles que yo era drogadicta", comentó.

Sin embargo desde el cuartel le dijeron algo mucho peor. “Yo tengo una pareja que es mujer. Es discriminación pura, me cerraron la puerta en la cara", contó.

Al enterarse de la noticia, su papá que daba servicio desde hace 18 años en el cuartel de forma voluntaria, renunció ante la discriminación que sufrió su hija.