Mamá de Romina: "Mi hija necesita asistencia"

La madre de Romina Taiguán se refirió al episodio protagonizado por su hija, cuando fue al Centro Único de Detenidos a visitar a su ex pareja y agresor.

Nancy Acevedo se mostró dolida por la situación y manifestó que sabía que Romina iba a ir hasta el lugar, pero que no sabía que iban a tener contacto con Giménez.

Acongojada, indicó: “Estoy sorprendida, yo le había dicho a Romina que no vaya para ahí, pero parece que los familiares de Giménez tenían todo planeado, porque mi hija ingresó a ese lugar con una hermana de este hombre. Él había pedido ver a sus hijos por eso es que fueron para Santiago, pero no me imaginaba esta situación, no sabía nada”.

“No puede ser que mi hija haya tenido contacto con ese hombre que intentó matarla”, agregó.

Finalmente dio a conocer que: “Mi hija está constantemente pensando porqué su ex pareja intentó matarla, piensa en eso toda la hora y necesita asistencia. Voy a pedir que la contengan más. Tengo miedo de esta situación porque cuando yo me voy a trabajar, van a buscarla a Romina los familiares del agresor y le piden que piense en los chicos (los hijos de Taiguán y Giménez)”.