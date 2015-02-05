CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Agosto de 2018

A LAS 21.25 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

24/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.30 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (Cont.)

23.30 RIZHOMA HOTEL

00.15 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CIRCUITO ARGENTINA

15.30 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSION

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.19 UN VERANO EN PANTALONES 2

08.38 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

10.39 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

12.54 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

14.40 HECHIZO DE AMOR

16.39 EL MAJESTIC

19.41 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 ROBIN HOOD

TCM

08.16 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.21 LA NIÑERA

11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

12.21 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.28 CASPER

16.20 UN RATÓN EN LA FAMILIA

18.12 EN BUSCA DE UN SUEÑO

20.07 MATILDA

22.00 UN PAPÁ GENIAL

23.40 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

TNT

06.00 SOY ESPÍA

07.47 MAL EJEMPLO

09.35 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

11.17 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

13.35 LA TEORÍA DEL TODO

16.04 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

18.07 TOY STORY 2

19.59 RIESGO TOTAL

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.37 ASESINOS EN LA MIRA

SPACE

06.00 U-571

07.58 MUND ACUÁTICO

10.33 GUARDIANES DE ALTA MAR

13.19 EL SANTO

15.32 NICO

17.30 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.36 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22.00 CERCANA OBSESIÓN

23.53 HOSTEL

CINECANAL

10.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

11.30 CONQUISTANDO A MI SUEGRO

13.25 MATILDA

15.10 LA ERA DE HIELO

16.40 LOS TRES CHIFLADOS

18.20 HALCÓN

20.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

22.00 ROBO EN LAS ALTURAS

00.00 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS

01.40 RAIN MAN

04.00 THE ARCHITECT

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.30 BLACK-ISH

10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

12.00 SHARK TANK COLOMBIA

16.00 WTA CONNECTICUT OPEN

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CHICAS PESADAS

22.00 SHARK TANK COLOMBIA

23.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE

DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA

DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,

SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA

INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE

SE EXTENDERÁ HASTA EL 1

DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN

DEL “POLACO”.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,

DÚO COPLANACU. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:30 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

24/08 - 25/08 - 21:30 (Cast) 00:10

(Cast)

CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

OCULTO (2D) ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:10 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

24/08 - 25/08 - 19:50 (Cast) 22:15

(Subt) 00:45 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

24/08 - 25/08 - 20:15 (Cast) 22:40

(Subt) 01:00 (Subt)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D): COMEDIA (+13

AÑOS) 24/08 17:00 (Cast)

LATIDOS EN LA

OSCURIDAD (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

24/08 - 25/08 19:40 (Cast) 22:20

(Subt) 00:45 (Subt)

JÓVENES TITANESEN

ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)

24/08 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

23/08 - 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)

22:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:50

CASTELLANO 3D 20:30

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30-

 
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