CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Agosto de 2018
A LAS 21.25 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
24/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.30 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (Cont.)
23.30 RIZHOMA HOTEL
00.15 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CIRCUITO ARGENTINA
15.30 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSION
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.19 UN VERANO EN PANTALONES 2
08.38 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
10.39 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
12.54 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS
14.40 HECHIZO DE AMOR
16.39 EL MAJESTIC
19.41 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
22.00 ROBIN HOOD
TCM
08.16 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.21 LA NIÑERA
11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
12.21 SUPERMAN 2. DONNER CUT
14.28 CASPER
16.20 UN RATÓN EN LA FAMILIA
18.12 EN BUSCA DE UN SUEÑO
20.07 MATILDA
22.00 UN PAPÁ GENIAL
23.40 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
TNT
06.00 SOY ESPÍA
07.47 MAL EJEMPLO
09.35 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
11.17 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
13.35 LA TEORÍA DEL TODO
16.04 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
18.07 TOY STORY 2
19.59 RIESGO TOTAL
22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
00.37 ASESINOS EN LA MIRA
SPACE
06.00 U-571
07.58 MUND ACUÁTICO
10.33 GUARDIANES DE ALTA MAR
13.19 EL SANTO
15.32 NICO
17.30 EL APRENDIZ DE BRUJO
19.36 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22.00 CERCANA OBSESIÓN
23.53 HOSTEL
CINECANAL
10.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
11.30 CONQUISTANDO A MI SUEGRO
13.25 MATILDA
15.10 LA ERA DE HIELO
16.40 LOS TRES CHIFLADOS
18.20 HALCÓN
20.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
22.00 ROBO EN LAS ALTURAS
00.00 UNA LOCA PELÍCULA DE VAMPIROS
01.40 RAIN MAN
04.00 THE ARCHITECT
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.30 BLACK-ISH
10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
12.00 SHARK TANK COLOMBIA
16.00 WTA CONNECTICUT OPEN
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CHICAS PESADAS
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
23.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE
DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA
DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL,
SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA
INFANTÍL “PANAM”. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE
SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN
DEL “POLACO”.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE,
DÚO COPLANACU. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:30 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
24/08 - 25/08 - 21:30 (Cast) 00:10
(Cast)
CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE
OCULTO (2D) ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:10 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 29/08 - 18:00 (Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
24/08 - 25/08 - 19:50 (Cast) 22:15
(Subt) 00:45 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
24/08 - 25/08 - 20:15 (Cast) 22:40
(Subt) 01:00 (Subt)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D): COMEDIA (+13
AÑOS) 24/08 17:00 (Cast)
LATIDOS EN LA
OSCURIDAD (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
24/08 - 25/08 19:40 (Cast) 22:20
(Subt) 00:45 (Subt)
JÓVENES TITANESEN
ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)
24/08 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
23/08 - 18:00 (Cast) 20:20 (Cast)
22:40 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:30-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:50
CASTELLANO 3D 20:30
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30-