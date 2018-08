El Clausura continuará el domingo con el capítulo 8

24/08/2018 - Este domingo se jugará el capítulo 8 del Torneo Clausura, que organiza la Liga Comercial Bandeña. La fecha se desarrollará en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en el barrio Tabla Redonda. En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 11.30, Router SA vs. Óptica Ver Más; 13, Autoservicio Zahuy vs. Miliy B; 14, PLB Electronorte; 15, Las Malvinas vs. Mialma; 16, Fiamb. Cayetano vs. Produnoa; 17, Súper Eli vs. JM Deportes. En la cancha Nº 2 se enfrentarán: 12.30, La Sin Rival vs. Innovar Cel; 14, Herfa Lub vs. Ultraquim; 15, Ferretería Ovejero vs. Polleria Sur; 16, Romero Distribuidora vs. Milos Bar; 17, Panificadora Mil Luna vs. Roberto Chelala. Resultados El lunes pasado se jugó íntegramente la séptima fecha, que arrojó los siguientes resultados: Roberto Chelala 3, Milos Bar 0; Router 4, Distribuidora Miliy 1; Ultraquim 2, Ferretería Ovejero 1; Fiamb. Cayetano 2, Súper Eli 1; Pollería Sur 3, Innovar Cel 0; Panificadora Mi Luna 1, Las Malvinas 0; Produnoa 1, Autoservicio Zahuy 1; JM Deportes 1, Miliy B 1; PLB 2, Óptica Ver Más 1; Romero Distribuidora 1, Mialma 1; La Sin Rival 5, Herfa Lub 0. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: Router y PLB, con 18 puntos (zona A); Pollería Sur, con 17, y Ferretería Ovejero, con 12 (zona B); Autoservicio Zahuy, con 15, y Faimbrería Cayetano, con 14 (zona C); Roberto Chelala y Panificadora Mil Luna, con 14 (Zona D).