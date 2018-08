Se jugará un nuevo capítulo del certamen Anual “Osa” Ponce

24/08/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs, le dará continuidad mañana al Torneo Anual 2018 denominado “Manuel Osa Ponce”. En la C50 se jugará la duodécima fecha, mientras que en la C55, será el turno de la octava cita. Los horarios de disputa de los encuentros serán los de las 15 y 16.30, para el primer y segundo turno. Este es el programa: En Asociación (Cancha Nº 1), Rabenar vs. Gimnasio Córdoba (C50) y Chacarita vs. Técnicos (C55). En Asociación (Cancha Nº 2), San Carlos vs. Playa 38 (C50) y Sitravice-Ipvu vs. Mis Nietitos (C50). En Club Banco Pcia., Almirante Brown vs. Campeones del 28 (C50) y Banco Pcia. ‘B’ vs. Prof. Educ. Física (C55). En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Amigos Cacho Luna(C50) y Saravah vs. San Roque (C55). En Gremio Municipal (Cancha Nº 1), Lubricentro vs. Billares Dorrego (C55) y Expreso San Nicolás vs. Hotel Savoy (C50). En Zanjón (Cancha Nº 2), Zanjón vs. Puente Alsina (C50) y Arquitectos vs. Maestros (C55). Únicamente el 1º partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Quedan Libres Súper Colón (C50) y Veteranos de Güemes (C55). Lagartos Malvinas y Previsión adelantaron su juego. l